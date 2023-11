maandag 13 november 2023 om 17:28

Thibau Nys keert terug in Belgische selectie voor Wereldbeker Troyes

De Belgische wielerbond (Belgian Cycling) heeft de selectie bekendgemaakt voor de Wereldbeker Troyes van aankomende zondag. Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft geen verrassingen in petto. Bij de elitemannen zijn alle toppers aanwezig. Thibau Nys, die niet meedeed aan de Wereldbeker van Dendermonde, is ook weer van de partij.

Thibau Nys besloot afgelopen weekend te passen voor de derde Wereldbeker van het seizoen in Dendermonde. De 21-jarige Belg koos er daarentegen wel voor om op zaterdag in de Superprestige van Niel zijn opwachting te maken. Dit kwam niet echt als een verrassing, aangezien hij na zijn desastreus verlopen EK al liet weten de Wereldbekers op een lager pitje te zetten.

“Ik kan zo in andere wedstrijden frisser aan de start komen. Als ik fris ben kan ik mee met de beteren. Ben ik niet voldoende hersteld, dan lukt het me niet. Mijn leeftijd zal hier ook wel een rol mee spelen. Dit alles maakt deel uit van het leerproces dat ik onderga als renner”, was zijn uitleg.

De afwezigheid van Thibau Nys in de Wereldbeker Dendermonde heeft tot woede geleid bij de UCI. Voorzitter David Lappartient vindt namelijk dat deelname aan de UCI Wereldbeker verplicht moet worden, anders dreigt hij met uitsluiting voor de volgende wereldbekermanche én voor het WK veldrijden. De daaropvolgende reacties uit de veldritwereld waren unaniem. “Er moet een open discussie komen.”

Nys besloot de manche in Dendermonde dus te skippen, maar is er zondag wel weer bij in het Franse Troyes. Ook de andere veldrittoppers bij de elitemannen, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck, geven acte de présence. Bij de elitevrouwen is het ook weer uitkijken naar de verrichtingen van Laura Verdonschot, Sanne Cant en Alicia Franck, de nummers acht, negen en tien van Dendermonde.

In Frankrijk komen voor het eerst deze winter ook de beloften mannen, junioren mannen en junioren vrouwen in actie. Bij de beloften mannen rekent bondscoach Vanthourenhout op meerdere kanshebbers, met onder meer Europees kampioen Jente Michels en Emiel Verstrynge.

Belgische selectie voor Wereldbeker Troyes (19 november)

Elitevrouwen

Julie Brouwers

Sanne Cant

Lore De Schepper

Alicia Franck

Marion Norbert-Riberolle

Jinse Peeters

Xaydée Van Sinaey

Laura Verdonschot

Suzanne Verhoeven

Elitemannen

Jens Adams

Eli Iserbyt

Gerben Kuypers

Witse Meeussen

Thibau Nys

Laurens Sweeck

Toon Vandebosch

Niels Vandeputte

Michael Vanthourenhout

Joran Wyseure

Beloften mannen

Aaron Dockx

Ward Huybs

Yorben Lauryssen

Jente Michels

Victor Van de Putte

Emiel Verstrynge

Junioren mannen

Senn Bossaerts

Naud De Clercq

Mathias De Keersmaeker

Fabian Maes

Arthur Van Den Boer

Mats Vanden Eynde