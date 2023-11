maandag 13 november 2023 om 10:50

KNWU onthult selectie Wereldbeker Troyes: Puck Pieterse maakt rentree

De KNWU heeft de selectie bekendgemaakt voor de Wereldbeker Troyes van aankomende zondag. Daarbij ook Puck Pieterse, die na een rustperiode terugkeert in het veld. Met Ceylin del Carmen Alvarado en Pim Ronhaar zijn ook de winnaars van de Wereldbeker Dendermonde van de partij.

Pieterse reed op 15 oktober nog wel de Wereldbeker Waterloo, maar besloot vervolgens een rustperiode in te lassen aangezien ze al een lang mountainbikeseizoen achter de rug had. Ze liet toen weten ‘eind november’ terug te keren in de cross. Aankomende zondag is het dus zover. Ze voert de Nederlandse vrouwenploeg aan samen met Ceylin del Carmen Alvarado, de huidige leidster in de Wereldbeker. Fem van Empel en Shirin van Anrooij zitten beiden nog in een rustperiode.

Pim Ronhaar

Bij de mannen heeft Nederland naast Lars van der Haar ook Pim Ronhaar, zondag winnaar van de Wereldbeker Dendermonde. “Voor Nederland is die zege hoopgevend, want het is even geleden dat er naast Mathieu van der Poel en Lars van der Haar een Nederlander een wereldbeker bij de mannen wist te winnen”, zegt bondscoach Gerben de Knegt op de site van de KNWU.

“Wil je bij de elite meedoen voor de prijzen dan moet je gezien de statistieken in de beloftencategorie mede de wedstrijden hebben kunnen domineren. Pim is natuurlijk wereldkampioen bij de beloften geweest en wint nu zijn eerste wereldbeker bij de profs. Voor het Nederlandse crossen is dat een opsteker en ook wel iets om trots op te zijn.’’

Junioren en beloften

In Frankrijk komen voor het eerst deze winter ook de beloften mannen, junioren mannen en junioren vrouwen in actie. De Knegt hoopt op sportieve revanche, nadat er op het EK geen medailles werden behaald in deze categorieën. ‘’Daarom ook ga ik met omvangrijke selecties naar Frankrijk, maar dat zal ik een week later in Dublin niet meer doen, ook vanwege de logistieke uitdaging om naar Ierland te reizen met mensen en materiaal. In Troyes kunnen de renners met ambitie eventueel laten zien dat de prestaties op het EK een momentopname waren en dat ze meer in huis hebben.’’

Nederlandse selectie Wereldbeker Troyes (19 november)

Elite mannen

Lars van der Haar

Joris Nieuwenhuis

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Corné van Kessel

Stan Godrie

Mees Hendrikx

Elite vrouwen

Puck Pieterse

Ceylin del Carmen Alvarado

Inge van der Heijden

Lucinda Brand

Denise Betsema

Manon Bakker

Annemarie Worst

Leonie Bentveld

Lauren Molengraaf

Iris Offerein

Isa Nomden

Beloften mannen

Tibor del Grosso

David Haverdings

Danny van Lierop

Lucas Janssen

Bailey Groenendaal

Guus van den Eijnden

Junioren mannen

Senna Remijn

Keije Solen

Floris Haverdings

Michiel Mouris

Ruud Junior Nagengast

Max Rijvers

Junioren vrouwen

Puck Langenbarg

Bloeme Kalis

Sara Sonnemans

Mae Cabaca

Noï Moes

Roxane Takken