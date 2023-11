Zeger Schaeken • maandag 13 november 2023 om 11:45

Veldritwereld reageert verbaasd op uitspraken Lappartient: “Slaat nergens op”

Interview Zondagochtend dropte David Lappartient, voorzitter van de UCI, een bommetje in de veldritwereld. De Fransman dreigde ermee crossers uit te sluiten voor het WK als ze een manche van de Wereldbeker overslaan en een nationale cross in de plaats afwerken. De reacties uit de veldritwereld waren unaniem. “Er moet een open discussie komen.”

Het toenemend aantal afzeggingen van crossers voor de Wereldbekers is een doorn in het oog voor Lappartient, die zelfs een drastische regelwijziging voor zich ziet. “Als een crosser de voorkeur geeft aan een nationale wedstrijd terwijl er een Wereldbeker is, dan rijdt hij de volgende Wereldbeker ook niet en dus ook het WK veldrijden niet”, dreigt de UCI-voorzitter. “De Wereldbeker is geen competitie waar je kan kiezen wat je wil rijden. Iedereen moet gewoon meedoen”, vertelde hij aan DirectVélo.

Bart Wellens, oud-crosser en nu teammanager bij de veldritploeg van Intermarché-Circus-Wanty, heeft een duidelijke visie. “Ik denk dat ze aan het panikeren zijn bij de UCI. Dan zouden Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock opeens geen WK meer mogen rijden? En Fem van Empel ook niet? Dat slaat natuurlijk nergens op.”

Wellens: “Ze hebben het zelf verknald door het overaanbod”

“Ik denk dat ze moeten begrijpen dat er actie moet ondernomen worden. We zeggen het al zo lang; de structuur van de Wereldbeker zit niet goed in elkaar. Het is nu veel te druk. Dat wisten we vanaf dag een al. In een keer al die zondagen bezet, dat is gewoon moeilijk. Dit jaar valt dat nog harder op door een aantal zware verplaatsingen”, vertelt Wellens. “De Wereldbeker moet iets speciaals blijven. Maar dat hebben ze zelf verknald door het overaanbod. Vroeger was je trots dat je kon rijden in de Wereldbeker. Volgens mij heeft niemand dat op dit moment.”

Sven Nys, teammanager van Baloise Trek Lions, gaat akkoord met Wellens. “Ik denk dat renners het recht moeten hebben om eigen keuzes te maken. Zeker als het over jonge renners gaat, want hier wordt ook mijn eigen zoon genoemd. Er zijn nog veel andere renners die keuzes maken en die af en toe een Wereldbeker skippen. Ik vind dat dat moet kunnen, maar dat is een discussie die wij moeten voeren op een bepaald moment om de sport te optimaliseren.”

Nys: “We gaan ons vooral niet onder druk laten zetten”

“Het is sowieso al niets voor dit jaar. Maar we gaan kijken. Het enige wat wij vragen, is overleg. Dit is voor een groot stuk een dreigement, en proberen je stem te verheffen…”, legt Nys uit. Aan de andere kant wil de oud-crosser ook niet gelijk de uitspraken van Lappartient aanvallen. “Er gaat de komende weken nog veel over gezegd worden”, verwacht hij. “Het is niet aan mij om gelijk een tegenreactie te geven. We gaan het laten inzinken en ons vooral niet onder druk laten zetten.”

Ook de crossers zelf reageerden verbaasd over de uitspraken van Lappartient. Een aantal renners vertelden aan WielerFlits dat ze de woorden van Lappartient ‘belachelijk’ en ‘niet realiseerbaar’ vinden. Lars van der Haar, een van de renners die af en toe openlijk kritiek uit op de UCI, heeft ook zijn zegje gedaan. “Ik denk niet dat we het machtswoord nu al moeten gebruiken, we moeten een open discussie voeren tussen de UCI, de renners en de ploegen. Ik denk ook dat het allemaal wel meevalt. Ik laat ook vier Superprestige-wedstrijden vallen om vier Wereldbekers te rijden. Het is niet zo dat wij expres de Wereldbeker laten vallen, de Wereldbeker is nog steeds een heel belangrijk klassement.”

Mogelijke oplossing

Tot slot keren we terug bij Wellens, die zelf ook een alternatief voorstelde. “De enige optie is voor mij inperken. Terug naar acht tot tien wedstrijden maximum, van september tot februari. Niet alleen in de kerstperiode. Zo is er een cross om de zoveel tijd en dan kan er in dat weekend ook alleen die manche van de Wereldbeker georganiseerd worden. Dan zullen er misschien wel een aantal Belgische organisatoren afvallen. Dat is jammer, maar op dit moment is er soms té veel in België. Ik denk dat daarover moet nagedacht worden.”