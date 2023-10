Zeger Schaeken • woensdag 4 oktober 2023 om 09:30

Thibau Nys is ‘klaar voor het grote werk’ in het veld: “Af en toe podium, misschien eens winnen”

Video Thibau Nys begint zondag aan zijn eerste echte veldritseizoen tussen de profs. De Vlaams-Brabander zal dus niet meer in zijn regenboogtrui rijden die hij afgelopen winter bij de beloften verdiende. “Ik denk dat ik klaar ben voor het echte werk”, vertelt Nys voor de camera van WielerFlits.

“Ik voel mij fris”, geeft de jonge Nys mee na een drukke zomer. “We hebben het de laatste weken verstandig aangepakt, ik zal zeker niet opgebrand aan het crossseizoen beginnen. Ik heb een mooie zomer gehad, maar ik had het toch graag iets positiever afgesloten dan nu. De laatste twee à drie wedstrijden was ik niet op niveau. Ondertussen heb ik wel de juiste prikkels gehad op trainingsstage met de crossploeg.”

De goesting is af te lezen op het gezicht van de renner van Baloise Trek Lions. “Ik ben klaar om op een hoog niveau het veldritseizoen te rijden. Ik heb er heel veel zin in, ik kan niet wachten.” De veldritfans vreesden nog dat Nys snel de definitieve overstap naar de weg zou maken, maar die komt er voorlopig zeker niet. “Ik zal deze winter dan ook meer dan 20 crossen rijden, voorlopig zijn het er 23. Dat is een volwaardige winter.”

Nys: “Ik ben klaar voor het grote werk”

Vorig seizoen reed Nys een gelijkaardig aantal wedstrijden in het veld. Met succes ook, want hij won het klassement van de Wereldbekers bij de beloften, werd tweede op het EK bij de beloften, eerste op het WK bij de beloften en derde op het BK bij de elite. Het zorgt er dan ook voor dat Nys met ambitie naar zijn eerste veldritseizoen bij de profs trekt. “Ik ga proberen resultaten te halen, ik denk dat ik daar klaar voor ben.”

“Mijn beloftenperiode is afgesloten, het is nu tijd voor het grote werk. Of het podium mijn ambitie is? Ik denk het wel. Dat zal zeker niet elke week mogelijk zijn, maar ik denk wel dat ik die stap kan zetten of gezet heb deze zomer. Misschien kan ik ook wel eens een finale kleuren en aansprak maken op de zege. Verder wil ik ook een heel constant seizoen rijden. Dat had ik vorig jaar niet. Ik wisselde heel goede periodes af met iets mindere. Als ik dat dit seizoen kan uitvlakken, ga ik tevreden zijn.”