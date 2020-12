Teammanager Riwal Securitas: “De kansen op een ProTeam in 2021 zijn weg”

Riwal Securitas heeft de strijd gestaakt om volgend jaar in het profcircuit actief te blijven. Hooguit gaat de ploeg verder op continentaal niveau. Teammanager Steffen Kromann zocht tot het laatste moment naar een nieuwe geldschieter.

“We hebben tot het laatste moment hard gewerkt, hoewel we wellicht niet echt meer geloofden dat iemand ter elfder ure hier zou binnenlopen met een sponsorschap van pakweg twee miljoen euro”, laat Kromann weten in gesprek met Ekstra Bladet. “We moeten erkennen dat de kansen op een ProTeam in 2021 weg zijn. Dat is jammer en triest. Het was een lang proces en we hebben hard gewerkt, maar het is helaas niet gelukt.”

De renners zijn vanochtend door het management per e-mail op de hoogte gesteld dat de ploeg in 2021 niet verdergaat op pro-continentaal niveau. De coronacrisis had het team hard geraakt. Cosponsor Readynez viel weg, waardoor een groot gat ontstond in het budget. Wekenlang heeft het team tussen hoop en vrees gedobberd. Begin deze maand was er sprake van een mogelijke investeerder, maar nu valt toch het doek.

Riwal Securitas hoopt in 2021 verder te gaan als continentale ploeg. “Met tien tot twaalf renners. Dat is onze ambitie. En als het gebeurt, is het met de ambitie om in 2022 terug te keren naar het profcircuit”, aldus Kromann. “De hoop blijft dat een internationale speler interesse toont om zich als naamsponsor aan de ploeg te verbinden en de wielersport wil gebruiken om zijn merknaam te verspreiden.”