Team Jumbo-Visma showt tenue en fiets voor 2021

Nieuwsjaarsdag is traditioneel het moment waarop ploegen foto’s met daarop het nieuwe shirt en materiaal wereldkundig maken. Ook Team Jumbo-Visma presenteert vandaag zijn nieuwe tenue en materiaal, met een foto met daarop Tom Dumoulin, Rick Pluimers (Jumbo-Visma Development Team) en Jip van den Bos (Jumbo-Visma Women).

Het shirt van AGU – dat eerder deze week al uitlekte – kent weinig veranderingen. De armen zijn nu zwart in plaats van geel, met de kenmerkende é van fietsenleverancier Cervélo op de schouders. Het honingraatmotief valt hierdoor beter op. Het beeldmerk van de ploeg is een verwijzing naar een bijenkorf, waar samenwerken centraal staat. Het shirt is nu al te bestellen in de webshop van de ploeg.

Het team ruilt in 2021 de fietsen van Bianchi in voor Cervélo. Op de foto toont Tom Dumoulin voor het eerst de kleurstelling van de fiets. Er wordt gekozen voor een zwart exemplaar, met een gele voorvork en witte letters op de onderbuis. De fiets is afgemonteerd met Shimano Dura Ace en Vittoria Corsa banden.