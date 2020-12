Dit is het nieuwe shirt van Jumbo-Visma

Het nieuwe shirt van Jumbo-Visma is waarschijnlijk per ongeluk uitgelekt. Bovenstaande afbeelding is gevonden op de website van shirtsponsor AGU.

Wat opvalt aan het nieuwe shirt is dat de gele mouwen vervangen worden door zwarte. Daardoor valt het kenmerkende honingraatmotief beter op. Het beeldmerk van de ploeg is een verwijzing naar een bijenkorf , waar samenwerken centraal staat.

Ook de logo’s op het shirt zijn extra aanwijzing dat dit het nieuwe tenue voor 2021 betreft. Op de borst is Bianchi verdwenen. Daarvoor in de plaats is de bekende witte E van Cervélo op de schouder van het nieuwe shirt te herkennen. Ook heeft de nieuwe autoleverancier Skoda een plekje op de borst gekregen.

Op de voorkant van het shirt is ook de beeltenis van Zuiver Vastgoed verdwenen. Het is ons vooralsnog niet bekend of zij zijn gestopt als sponsor van Jumbo-Visma.