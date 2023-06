Tour 2023: Jordi Meeus krijgt bij BORA-hansgrohe voorkeur boven Sam Bennett

Sam Bennett zal ook dit jaar niet aan de start verschijnen van de Tour de France. De Ier moest eigenlijk de sprinthonneurs waarnemen, maar is buiten de definitieve selectie gelaten. Jordi Meeus is zijn sprintvervanger. De Belg maakt zich op voor zijn Tourdebuut en kan rekenen op steun van lead out-man Danny van Poppel.

Het is niet de eerste keer dat Bennett op het laatste moment slecht nieuws krijgt met betrekking tot de Tour. De snelle Ier werd vorig jaar ook al op het laatste moment gepasseerd door de ploegleiding van BORA-hansgrohe. Bennett werd in de winter van 2021 met veel tromgeroffel binnengehaald door de Duitse formatie, maar presteert tegenvallend. Bennett won vorig jaar nog wel twee etappes in de Vuelta a España, maar de zegeteller staat dit seizoen nog maar op één overwinning.

BORA-hansgrohe mikt in de komende Ronde van Frankrijk nog wel op de sprints, maar dan met Jordi Meeus. De 24-jarige Belg reed in zijn carrière (met de Vuelta a España van 2021) nog maar één grote ronde, maar mag zich nu dus opmaken voor zijn allereerste Tour de France. Meeus – dit jaar winnaar van het Circuit de Wallonie – kan in de sprintfinales rekenen op steun van Nils Politt, Marco Haller en laatste man Danny van Poppel.

Hindley voor het klassement, gevecht voor laatste Tourplek

BORA-hansgrohe kijkt met Jai Hindley en in mindere mate Emanuel Buchmann ook naar het algemeen klassement. Hindley – die vorig jaar nog de Giro d’Italia wist te winnen – wist zich eerder deze maand nog in de kijker te rijden in het Critérium du Dauphiné. De Australiër eindigde namelijk als vierde in de Franse (voorbereidings)koers en lijkt dus klaar om te schitteren in de komende Ronde van Frankrijk.

Buchmann was vier jaar geleden nog vierde in de Tour, maar de Duitse klimmer heeft dit seizoen nog maar weinig laten zien. Op de achtste en laatste renner moeten we nog even wachten. BORA-hansgrohe zal pas in het weekend de laatste Tourplek invullen. “Maar de achtste renner zal een klimmer zijn”, laat het team weten via social media.

🇫🇷 #TDF23 Here is the first part of our line-up for the @letour 2023. The 8th rider will be one more climber and decided on the weekend. pic.twitter.com/WF4a7zb7zO — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) June 22, 2023

