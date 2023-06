Sam Welsford hint op debuut in Tour de France: “Hoop de ploeg trots te maken in sprintetappes”

Video

Voor Team DSM was de ZLM Tour een belangrijke rittenkoers om aan de sprinttrein van Sam Welsford te werken. Alles wijst erop dat de Australische sprinter komende maand zijn debuut gaat maken in de Tour de France. Hij wil er zelf niet te veel over zeggen, maar droomt er wel van. “Hopelijk heb ik laten zien dat ik een van de topsprinters ben”, vertelt hij aan WielerFlits.

Winnen zat er niet in voor Welsford in de ZLM Tour. In de slotrit was hij er het dichtst bij door als tweede te eindigen achter Olav Kooij. “Het altijd mooi om het podium te staan, maar als sprinter sta je het liefst op het hoogste treetje. Het was een bochtige aanloop en daar verloren we elkaar, maar ik vond mijn weg naar voren en werd tweede achter Olav. He is a fast boy, maar het kon alle kanten op. Ik had goede benen, dat is mooi.”

“En ik ben tweede in het klassement. Het is toch een goed einde van een week die wel beter had gekund. Maar we hebben hier veel van geleerd en we kunnen veel hiervan meenemen naar de Baloise Belgium Tour volgende week”, stelt Welsford. Dat hij volgende maand debuteert in de Tour de France, lijkt in de sterren geschreven. “Maar dat is echt nog niet zeker!”, lacht hij.

“Ik zou heel graag de Tour rijden. Hopelijk heb ik laten zien dat ik een van de topsprinters ben, dat ik mij ertussen kan gooien en de ploeg trots kan maken in de sprintetappes”, vertelt Welsford. “Ik blijf beter worden. Na het voorjaar heb ik alleen Veenendaal-Veenendaal en Rund um Köln gereden. Ik kom steeds beter in vorm en denk dat ik in de Baloise Belgium nog beter word, dat is een zwaardere koers.”



Finetunen

Nils Eekhoff, die eerder deze week de proloog van de ZLM Tour won en twee dagen de gele trui droeg, is een van de mannen in de sprinttrein van Welsford. “Ik sta er goed voor voor de Tour. Ik sta op de longlist, dus als alles goed gaat dan zit dat er wel in”, geeft hij aan. “De vorm van iedereen is goed en nu is het zaak de tactiek en de samenwerking finetunen. Dan ben ik er zeker van dat we een goede trein kunnen neerzetten.”

“De conclusie van deze week? Dat het lastig is om alles op een rij te krijgen tussen alle continentale renners. Dat is een extra uitdaging, maar wel goed om te oefenen op die hectiek. We hebben hier veel geleerd en dat gaan we doortrekken naar België”, aldus Eekhoff, die de Nederlandse ronde uiteindelijk als derde afsloot.