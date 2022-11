Talentvolle Nicolò Buratti (21) maakt in 2024 overstap naar Bahrain Victorious

Nicolò Buratti was dit jaar een van de uitblinkers in het (Italiaanse) beloftenciruit, maar zal nog een jaar moeten wachten op zijn profdebuut. De 21-jarige Italiaan zal in 2023 nog uitkomen voor het continentale Cycling Team Friuli ASD, om dan in 2024 de overstap te maken naar WorldTour-formatie Bahrain Victorious.

Dat laat oud-renner Franco Pellizotti, die tegenwoordig als ploegleider verbonden is aan Bahrain Victorious, weten in gesprek met Bici.PRO. “Ik weet dat het niet eenvoudig is om nog een jaar te moeten wachten, als je het gevoel hebt dat je een plekje hebt afgedwongen. Het is ook niet evident om nog een keer een dergelijk seizoen af te werken, maar we zullen proberen hem nieuwe prikkels te geven zodat hij in 2023 nog verder kan groeien. En dan ook helemaal klaar is voor zijn avontuur bij de profs.”

Buratti kan terugkijken op een uitstekend tweede seizoen in dienst van Cycling Team Friuli ASD. De jonge Italiaan kan na een lastige koers rekenen op een sterk eindschot. Hij mocht maar liefst negen keer zijn handen in de lucht steken in 2022: zo won hij onder meer de GP Poggiana en de GP Capodarco en de proloog van de Carpathian Couriers Race.

Een ploeggenoot van Buratti bij Cycling Team Friuli ASD, Fran Miholjević, zal in 2023 wel al uitkomen op het hoogste niveau. De 20-jarige Kroaat – zoon van oud-profrenner Vladimir Miholjević – mag in 2023 al het tenue van Bahrain Victorious aantrekken. Ook de Taiwanees Sergio Tu zal de Italiaanse (opleidings)ploeg verruilen voor Bahrain Victorious.