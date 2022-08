Bahrain Victorious presenteert Fran Miholjevic en Cameron Scott

Bahrain Victorious heeft drie nieuwe renners gepresenteerd voor 2023. De komst van de Oostenrijkse oud-roeier Rainer Kepplinger (24) was al bekendgemaakt en daar zijn nu ook de transfers van Fran Miholjevic (20) en Cameron Scott (24) bijgekomen.

De overstap van de talentvolle Kroaat Fran Miholjevic is niet heel opmerkelijk. Hij reed dit seizoen namens CT Friuli ASD, dat nauwe banden heeft met Bahrain Victorious, een sterke Giro di Sicilia. Daarin wist Miholjevic een etappe te winnen. Ook won hij zilver op het EK tijdrijden voor beloften en goud op het Kroatisch kampioenschap wielrennen. Dit najaar mag Miholjevic, wiens vader ploegleider is bij Bahrain Victorious, als stagiair al enkele koersen rijden met het WorldTeam.

De Australiër Cameron Scott maakt vanaf 1 januari de overstap naar Bahrain Victorious. Hij is een sprinter met een baanachtergrond en won in 2018 al een etappe in de Tour of Qinghai Lake. Ook was Scott al eens criteriumkampioen van Australië en won hij een rit in de Ronde van Nieuw-Zeeland. Onlangs was hij nog de beste in de Memorial Philippe Van Coningsloo in België.

De komst van Rainer Kepplinger werd deze zomer al aangekondigd, maar dan door het Oostenrijkse continentale team Hrinkow Advarics Cycleang. Bij die ploeg maakte hij zijn eerste stappen in het wielrennen, nadat hij uitblonk tijdens een eSports-evenement. Dit jaar wist Kepplinger de Oberösterreich Rundfahrt al te winnen en tweede te worden op het nationaal tijdritkampioenschap, achter Felix Großschartner maar voor onder meer Matthias Brändle en Tobias Bayer.