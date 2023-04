Talentvolle Francesco Busatto tekent profcontract bij Intermarché-Circus-Wanty

Francesco Busatto maakt volgend jaar zijn profdebuut voor Intermarché-Circus-Wanty. De 20-jarige Italiaan, afgelopen zaterdag nog winnaar van de beloftenversie van Luik-Bastenaken-Luik, heeft als neoprof zijn krabbel gezet onder een tweejarige verbintenis.

Busatto kreeg dit seizoen al de kans om te wennen aan het hoogste niveau. De beloftevolle puncheur staat momenteel nog onder contract bij Circus-ReUz-Technord, de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty, maar reed ook al enkele wedstrijden mee met de hoofdmacht. Met goede eindnoteringen in de Muscat Classic (4e), Brabantse Pijl (14e) en de Faun Drôme Classic (21e) liet hij ook meteen zijn klasse zien.

In het tenue van Circus-ReUz-Technord werd de renner uit Bassano del Grappa zaterdag de eerste Italiaanse winnaar van de beloftenversie van Luik-Bastenaken-Luik. Eerder dit seizoen was hij ook al tweede in La Get Up Cup, achter ploegmaat Alexy Faure, en zesde in het eindklassement van het Circuit des Ardennes.

Juiste moment

Busatto is in de wolken, nu zijn eerste profcontract een feit is. “Ik ben trots dat ik al een aantal mooie dingen heb kunnen laten zien tussen de profs. Ik voel dat eind dit jaar het juiste moment is om de stap naar het hoogste niveau te zetten. Ik ben me ervan bewust dat ik nog heel wat progressie kan boeken en tijdens de wedstrijden en trainingskampen met het WorldTeam heb ik ervaren dat het team me kan helpen om de volgende stappen te zetten”, laat hij weten in een persbericht.

Maar Busatto wil eerst nog enkele maanden schitteren voor Circus-ReUz-Technord. “Mijn zege in Luik zindert nog na en inspireert me om meer koersen te winnen. Het zorgt voor nog meer vertrouwen richting de Flèche Ardennaise en de Tryptique Ardennais, mijn eerstvolgende wedstrijden. Momenteel is mijn ultieme droom met Circus-ReUz-Technord om een ritzege in de Giro U23 te behalen en een selectie voor het U23-wereldkampioenschap in Glasgow te veroveren.”

Perfect match

Aike Visbeek, performance manager van Intermarché-Circus-Wanty, heeft veel vertrouwen in de jonge Italiaan. “Zijn mentaliteit en professionele manier van werken hebben ons er meteen van overtuigd dat hij een overstap naar het WorldTeam verdiende. Als snelle puncheur past hij perfect binnen onze ploeg. We kunnen hem veel uitdagende wedstrijden op maat bieden.”

