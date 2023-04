Francesco Busatto sprint naar winst in beloftenversie Luik-Bastenaken-Luik

Francesco Busatto heeft Luik-Bastenaken-Luik U23 gewonnen. De Italiaan van Circus-ReUz-Technord was in finishplaats Blegny de snelste van een elitegroepje. Hij klopte de Fransman Antoine Huby (Vendée U) en zijn landgenoot Davide De Pretto (nationale selectie Italië).

Het parcours van Luik-Bastenaken-Luik U23 was ten opzichte van vorig jaar op verschillende punten gewijzigd, maar bevatte wel weer enkele bekende hellingen uit de profversie. Zo moesten de jongelingen onder andere over de Côte de Stockeu, Côte de la Haute-Levée en Côte de la Redoute. In de diepe finale van de 173 kilometer lange koers werden echter andere wegen opgezocht: minder bekende beklimmingen als de Côte de José en de Côte de Bolland, het laatste obstakel van de dag, vormden de belangrijkste scherprechters. Al liep ook de slotkilometer in Blegny nog venijnig omhoog.

Nederlander Bodi del Grosso in de kopgroep

Het duurde even, maar na 35 kilometer ontstond er dan toch een vroege vlucht. Nicola Marcerou (Vendée U), Hugo Wertz (Bingoal WB Devo), Alexandre Kess (selectie Luxemburg) en Hendrik Breinder Pedersen (Coloquick) reden aanvankelijk met zijn vieren weg, maar uiteindelijk kon ook de Nederlander Bodi del Grosso (ABLOC CT) de aansluiting nog maken. Niet veel later werd de kopgroep echter alweer gereduceerd tot vier renners, want voor Wertz ging het te hard.

Het resterende kwartet reed een voorsprong van ruim zes minuten bijeen. De opleidingsploegen van Lotto Dstny en Jumbo-Visma begonnen daarop te achtervolgen, waardoor het verschil al snel weer halveerde. Op Côte de Wanne, met nog iets meer dan tachtig kilometer te gaan, kon Del Grosso zijn medevluchters niet meer volgen. We bleven zodoende met drie over vooraan.

Segaert en Gudnitz in de aanval

Goed twintig kilometer laten werden ook de rest van de kopgroep ingerekend. De finale kon beginnen. We zagen verschillende pogingen om weg te rijden, maar niemand had succes, al dunde het peloton weg stevig uit. Met nog iets meer dan veertig kilometer voor de boeg reden twee renners weg uit dit gedecimeerde pak: Alex Segaert (Lotto Dstny Development) en Joshua Amos Gudnitz (ColoQuick). Twee andere renners, Loe van Belle (Jumbo-Visma Development) en William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step Devo) probeerden de bres nog te dichten.

Van Belle kon Lecerf al niet volgen, waardoor de Belg in zijn eentje in de achtervolging moest. Hij kreeg het gat met het kopduo echter niet dicht en viel terug in het peloton. Dat peloton had even een achterstand had van meer dan veertig seconden op Segaert en Gudnitz, maar daarna kwam de meute weer wat dichterbij. Jumbo-Visma Development had meerdere renners in deze groep en nam het initiatief.

Sprint

De geelzwarten wisten de twee koplopers bij de lurven te vatten. Net daarna reed Tijmen Graat lek, maar hij wist in geen tijd terug te keren. Graat, noch een van zijn ploeggenoten, zat echter mee toen Alexy Faure-Prost (Circus-ReUz-Technord) en Gil Gelders (Soudal Quick-Step Devo) ten aanval trokken op dik tien kilometer van de streep. Geen man overboord, want de twee konden hun inspanning niet volhouden en waaiden al gauw weer terug.

In de laatste tien kilometer, op Côte de Bolland, gingen nog wel wat renners overboord. Een klein groepje zou uiteindelijk sprinten om de zege, want een uitvalspoging van William Junior Lecerf werd in de slotkilometer in de kiem gesmoord. Vervolgens bleek Franseco Busatto over de snelste benen te beschikken. Hij klopte Antoine Huby en Davide De Pretto. De Belg Ramses Debruyne eindigde op de vierde plaats. Lars Boven was op de zesde plaats de eerste Nederlander.