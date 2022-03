Tal van opgaves in Parijs-Nice

Het regent opgaves in Parijs-Nice. Nadat eerder al naar buitenkwam dat Gino Mäder (luchtweginfectie), Matteo Trentin (hersenschudding symptomen) en Yves Lampaert (bijholteontsteking) de Franse rittenkoers verlaten, hebben inmiddels nog tal van renners laten weten dat ze de wedstrijd niet zullen vervolgen. Onder andere Dylan Groenewegen, die tijdens de tweede etappe viel, gaat niet meer van start.

Nils Politt van BORA-hansgrohe kampt met met een bijholteontsteking, net als Lampaert. Alpha Vinyl moet naast Lampaert trouwens ook Zdeněk Štybar missen, terwijl Arkéa-Samsic Amaury Capiot verliest. Israel-Premier Tech heeft met Hugo Houle nog maar één renner in koers, omdat James Piccoli, Carl Frederik Hagen en Tom Van Asbroeck er allen de brui aan geven. Laatstgenoemde heeft een beginnende luchtweginfectie. Clément Champoussin (AG2R Citroën) gaat dan weer met griep naar huis.

Ook Kevin Vermaerke is vanwege ziekte uit koers, laat Team DSM weten. Kristian Sbaragli en Jonas Rickaert (beiden Alpecin-Fenix) melden dan weer via hun eigen sociale media dat ze niet meer verder kunnen. Rickaert heeft rugproblemen, Sbaragli bronchitis. Jay Vine springt ook niet meer op de fiets. Neilson Powless, van EF Education-EasyPost, komt zoals eerder vermeld net als Sbaragli niet meer in actie vanwege bronchitis. Zijn ploeggenoot Stefan Bissegger is er door ziekte eveneens niet meer bij.

Verminderde weerstand?

Jonathan Vaughters, teammanager van EF Education-EasyPost, zoekt naar een reden voor de vele ziektegevallen. “Onze teams in zowel Tirreno-Adriatico als Parijs-Nice worden gereduceerd door de goede, oude griep. Koorts, rillingen en dergelijke, maar allemaal negatief op corona. Ik denk dat we de griep zijn vergeten en waarschijnlijk een verminderde weerstand hebben, omdat we onszelf de laatste jaren hebben geïsoleerd”, aldus Vaughters in een tweet.

Opgaves voorafgaande aan etappe vijf van Parijs-Nice 2022:

Clément Champoussin (AG2R Citroën)

Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix)

Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix)

Jay Vine (Alpecin-Fenix)

Amaury Capiot (Arkéa-Samsic)

Gino Mäder (Bahrain Victorious)

Nils Politt (BORA-hansgrohe)

Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco)

Kevin Vermaerke (Team DSM)

Neilson Powless (EF Education-EasyPost)

Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost)

James Piccoli (Israel-Premier Tech)

Carl Frederik Hagen (Israel-Premier Tech)

Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech)

Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl)

Zdeněk Štybar (Quick-Step Alpha Vinyl)

Matteo Trentin (UAE Emirates)