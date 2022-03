Yves Lampaert geeft op in Parijs-Nice vanwege bijholteontsteking

Yves Lampaert zal Parijs-Nice niet uitrijden. De 30-jarige Belg heeft een bijholteontsteking opgelopen en kiest er – met het oog op de komende wedstrijden – voor om niet meer van start te gaan in de vierde etappe. Dat meldt zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl via haar sociale media.

“Yves Lampaert heeft last van sinusitis (een bijholteontsteking, red.) en na het raadplegen van de teamdokter, deze ochtend, is besloten dat hij niet van start gaat vandaag. Zo proberen we zijn herstel te versnellen met de wedstrijden die nog in het verschiet liggen.” Met deze wedstrijden wordt gedoeld op onder andere Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Ondertussen kwam ook naar buiten dat Gino Mäder (luchtweginfectie), Matteo Trentin (hersenschuddingsymptomen) en Neilson Powless (bronchitis) uit Parijs-Nice stappen. Powless’ Portugeze ploeggenoot bij EF Education-EasyPost, Ruben Guerreiro, gaf gisteren ziek op in Tirreno-Adriatico.

.@yveslampaert has been suffering from sinusitis during #ParisNice and after consulting with our doctor this morning it has been decided that he will not take to the start today, to help speed up his recovery ahead of future races.

We wish Yves all the best for his recovery. pic.twitter.com/6iCdwbqBzF

— Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) March 10, 2022