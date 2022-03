Zieke Gino Mäder verlaat Parijs-Nice

Zoek niet naar Gino Mäder tijdens de vijfde etappe van Parijs-Nice. De Zwitser, die al geen rol van betekenis meer speelde in het algemeen klassement, kampt met koorts en een luchtweginfectie. Om die reden stapt hij uit de wedstrijd, laat zijn ploeg Bahrain Victorious weten via sociale media.

“Gino Mäder is uit Parijs-Nice vanwege koorts”, luidt de medische update van Bahrain Victorious. “Hij heeft last van een hoge luchtweginfectie, en in het belang van zijn gezondheid zal hij thuis uitzieken.” Mäder stond als 67ste geklassseerd, op bijna negen minuten van leider Wout van Aert. Parijs-Nice gaat vandaag verder met een zware etappe van Saint-Just-Saint-Rambert naar Saint-Sauveur-de-Montagut.

🏥 MEDICAL UPDATE@maedergino is out of @ParisNice due to fever.

He suffers from upper respiratory tract infection, and in his health interest, he will recover appropriately at home.#ParisNice pic.twitter.com/Py01UupxKk

