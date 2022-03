Dylan Groenewegen na eerdere val niet meer van start in Parijs-Nice

Voor Dylan Groenewegen zit Parijs-Nice er na vier etappes op. De Nederlandse sprinter van BikeExchange-Jayco heeft volgens zijn ploeg nog te veel last van de gevolgen van een valpartij eerder deze week.

BikeExchange-Jayco zegt dat het gaat om ‘enkele kleine verwondingen’ van een crash die plaatsvond tijdens de tweede etappe van Parijs-Nice, toen waaiers de dag kleurden. Tijdens de eerste vier dagen heeft Groenewegen geen enkele keer een rol van betekenis kunnen spelen. Hij eindigde elke dag buiten de top-100.

Groenewegen, die in het verleden al wel drie etappes wist te winnen in Parijs-Nice, was goed aan het seizoen begonnen. In de Saudi Tour won hij twee ritten en het puntenklassement. In de UAE Tour was een vierde plaats zijn beste daguitslag.

De volgende wedstrijden op zijn programma zijn de Minerva Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem, later deze maand.

Wedstrijdprogramma

#ParisNice 🇫🇷

✖️@GroenewegenD will not start today’s stage five after still suffering with some minor side effects from his crash on day two.

Rest up Dylan, and we’ll see you on the road soon 👊🏼

— Team BikeExchange-Jayco (@GreenEDGEteam) March 10, 2022