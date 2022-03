Matteo Trentin stapt uit Parijs-Nice met hersenschuddingsymptomen

Matteo Trentin gaat niet van start in de vierde etappe van Tirreno-Adriatico. Nadat de Italiaan in de tweede rit ten val kwam en hij na de tijdrit van gisteren opnieuw klachten kreeg, werd hij opnieuw onderzocht. Hierbij werden symptomen van een hersenschudding vastgesteld. Dat laat de ploeg van Trentin, UAE Emirates, weten via sociale media.

“Vanwege nieuwe klachten, die begonnen na de tijdrit van gisteren als gevolg van zijn val in rit twee, is Matteo opnieuw onderzocht”, begint het bericht. “Hij vertoont opnieuw symptomen van een post-hersenschudding syndroom en is om die reden teruggetrokken uit de wedstrijd.” De ploeg laat in een persbericht weten dat het om de volgende symptomen gaat: toenemende hoofdpijn, drukpijn in het hoofd, slaperigheid, vermoeidheid, een slecht gevoel en nekklachten.

