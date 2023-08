Tadej Pogacar: “Wat ik wil zeggen tegen Mathieu van der Poel? Dat hij gek is”

Interview

Tadej Pogacar beleefde afgelopen zondag een zeer bewogen dag. De Sloveense wereldtopper reed naar een derde plaats op het WK in Glasgow, maar was zo kapot dat hij na afloop even duizelig werd. Een eerste uitgebreide reactie van Pogacar kwam er dus pas op de persconferentie. “Sprinten voor de medailles was een mission impossible“, vertelde hij onder meer aan WielerFlits.

Pogacar reed in Glasgow de hele dag een attente koers. De renner uit Slovenië zat continu vooraan in het peloton en dichtte heel wat gaten. In de laatste rondes kwam hij in de kopgroep terecht met Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Mads Pedersen, in achtervolging op Alberto Bettiol. Na de verschroeiende demarrage van Van der Poel streed Pogacar om plek twee, al ging dat niet meer van harte: “Ik wist dat ik niet veel kansen had in de laatste ronde”, gaf Pogacar mee.

“Ik probeerde een paar keer aan te vallen op de klim, maar ze (Van Aert en Pedersen, red.) waren echt sterk, ik was zeker niet sterker dan hun. Ik droomde over een medaille, ook over de gouden medaille, maar Mathieu was simpelweg de sterkste. Ik zag mezelf daarna al als vierde, want sprinten tegen Wout en Mads is bijna een mission impossible, maar na zo’n lange en zware wedstrijd kan er veel gebeuren.”

Pogacar: “Ik voel empathie voor Mads”

Uiteindelijk gebeurde het onverwachte ook, want Pedersen werd door Pogacar geklopt in de sprint voor de bronzen medaille. “Ik kon het met een lange sprint halen tegen Mads. Het is klote, iedereen in deze groep zou een medaille verdiend hebben. Ik voel dat ik sympathie of empathie heb voor hoe Mads heeft gevochten. Ik zou hem zeker een medaille toewensen, maar er zijn maar drie medailles.”

Tot slot kreeg Pogacar nog de vraag of hij nog iets tegen winnaar Van der Poel wilde zeggen: “Dat hij gek is. Echt gek, toch? Ongelooflijk. Niemand had een reactie op zijn aanval en hoe hij daarna wegreed, hij viel zelfs nog. Hij zei ons even gedag en knalde weg. Dat was het. Echt een welverdiende overwinning.”

