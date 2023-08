WK 2023: Tadej Pogacar voelt zich weer goed nadat hij duizelig werd in mixed zone

Update

Tadej Pogačar heeft niet alle aanwezige media te woord kunnen staan na zijn bronzen medaille op het WK wielrennen in Glasgow. De kopman van Slovenië werd zondag na de podiumceremonie weggevoerd door de staf van de Sloveense bond en mensen van de UCI, omdat hij duizelig was. Op de persconferentie niet veel later schoof hij wel aan en liet hij weten dat het goed met hem ging.

Pogačar was ruim anderhalf uur eerder als derde over de finish gekomen na een erg intensive wegwedstrijd van 271 kilometer. In de finale trok hij op pad met de uiteindelijke wereldkampioen Mathieu van der Poel, zilverenmedaillewinnaar Wout van Aert en Mads Pedersen. Het sprintje om het brons wist hij te winnen van de Deen.

Later deze week komt de Sloveense alleskunner ook nog in actie op het WK tijdrijden in Glasgow.

‘Een van de zwaarste koersen die ik ooit gereden heb’

“Ik realiseerde mij dat Mathieu te sterk was, maar ik wilde nog voor de tweede plaats gaan en probeerde daarvoor zoveel mogelijk energie te sparen. Daarom dat ik niet meer voluit heb achtervolgd, dat ik af en toe een beurt heb overgeslagen”, gaf Pogačar toe na afloop in het flashinterview van de UCI. “Ik besefte ook dat ik niet de sterkste was van de drie, want ik geraakte er niet vanaf op de klimmetjes. Die waren wat te kort voor mij.”

“Of ik genoten heb? Pff, no. Dit was een van de zwaarste koersen die ik ooit heb gereden. Het was echt waanzinnig. Tot 70 kilometer van het einde heb ik wel genoten, daarna was het afzien tot de finish”, aldus de Sloveen, die niet veel later dus onwel werd.

Update 20.28 uur: Tadej Pogačar aan de beterende hand

Goed nieuws over de situatie van Tadej Pogačar. Tijdens de persconferentie, waar hij als nummer drie van de WK-wegrit aanschoof, liet hij weten dat hij even naar de wc moest toen hij werd afgevoerd in de mixed zone. Hij voelt zich ondertussen weer goed.

Net gecheckt op de persco: Pogacar moest naar het toilet en voelt zich intussen weer oké. Case closed. #GlasgowScotland2023 — Youri IJnsen 🇺🇦 (@Youri_IJnsen) August 6, 2023