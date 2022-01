Tadej Pogacar waagt zich dit jaar aan dubbel Tour-Vuelta

Tadej Pogačar zal dit jaar voor het eerst in zijn nog jonge carrière twee grote rondes in één seizoen betwisten. De Sloveense klimmer van UAE Emirates zal in de zomer zijn titel in de Tour de France verdedigen en doet in het najaar ook nog mee aan de Vuelta a España. In de Vuelta zal hij het zeker moeten opnemen tegen Remco Evenepoel.

De 23-jarige Pogačar liet zich eerder al uit over de dubbel Tour-Vuelta, maar bevestigde vandaag tijdens een persconferentie dat hij in 2022 ook echt de twee rondes zal combineren. “De Vuelta was mijn eerste grote ronde in mijn carrière en ik heb daar heel mooie herinneringen aan. Daarom keer ik graag terug naar Spanje”, tekent Cyclingnews op uit de mond van Pogačar, die in 2019 derde werd in de Spaanse ronde en goed was voor drie etappezeges.

De tweevoudig Tourwinnaar begint zijn seizoen in de maand februari met de UAE Tour, traditioneel een zeer belangrijke wedstrijd voor zijn werkgever UAE Emirates. De Sloveen zal verder deelnemen aan Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Slovenië, allemaal in aanloop naar de Ronde van Frankrijk.

Ronde- en klassiekerwerk

Pogačar richt zich overigens niet alleen op het rondewerk. Zo zal hij ook meedoen aan vier (van de vijf) wielermonumenten: Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Parijs-Roubaix komt nog te vroeg voor Pogačar.

De succesvolle ronderenner kijkt nu al uit naar zijn vuurdoop in ‘Vlaanderens Mooiste’. “Dat is een nieuwe uitdaging voor mij, ik kijk er naar uit. Bovendien zal het helpen voor de kasseienrit in de Tour”, is Pogačar van mening.