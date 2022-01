Evenepoel kent zijn programma: Ardennenklassiekers en Vuelta belangrijke afspraken

Remco Evenepoel kent zijn programma voor het komende wielerseizoen. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl begint zijn wegcampagne komende maand in Spanje met de Ronde van Valencia en richt zich in 2022 onder meer op de Ardennenklassiekers en de Vuelta a España.

De Belgische ronderenner zou het nieuwe seizoen eigenlijk beginnen in de Vuelta a San Juan, maar de Argentijnse rittenkoers gaat voor het tweede opeenvolgende jaar niet door. Evenepoel en zijn entourage moesten dus opnieuw naar de tekentafel. Teammanager Patrick Lefevere dacht aan een seizoensbegin in de UAE Tour of de Ronde van Valencia en de keuze is uiteindelijk gevallen op de Spaanse rittenkoers.

In de maand februari staat er met de Volta ao Algarve (16-20 februari) nog een tweede rittenkoers op het programma voor Evenepoel. De 21-jarige renner richt zich daarna op Tirreno-Adriatico (7-13 maart) en de Ronde van het Baskenland (4-9 april), twee prestigieuze rittenkoers op WorldTour-niveau. “Na Tirreno-Adriatico plannen we een hoogtestage in voor de Ronde van het Baskenland”, aldus Evenepoel vanuit Spanje, waar zijn ploeg momenteel vertoeft voor een trainingsstage.

Debuut in Luik-Bastenaken-Luik en Vuelta

Evenepoel hoopt zich in het Baskenland optimaal voor te bereiden op de Brabantse Pijl, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Na Luik neemt de renner van Quick-Step-Alpha Vinyl wat gas terug om vervolgens aan deel twee van zijn seizoen te beginnen. Via de Tour of Norway (24-29 mei) en de Ronde van Zwitserland (12-19 juni) hoopt de Belg zich klaar te stomen voor het BK tijdrijden in Gavere en het Belgisch kampioenschap op de weg in Middelkerke, eind juni.

In de zomer begint dan zijn aanloop richting de laatste grote ronde van het seizoen: de Vuelta a España. Evenepoel stond nog niet eerder aan de start van de drieweekse rittenkoers door Spanje. In de Clásica San Sebastián (30 juli) en de Ronde van Burgos (2-6 augustus) zal Evenepoel nog wat laatste wedstrijdprikkels opdoen voor zijn enige grote ronde van 2022. Volgens Lefevere is het Vuelta-parcours van 2022 wel iets voor zijn poulain.

“Dit parcours zou Remco moeten liggen. We hebben in de Giro – ondanks zijn mindere voorbereiding – gezien dat hij aanleg heeft om grote rondes te rijden. Als hij met een normale voorbereiding aan de start komt in Spanje, zie ik toch kansen in enkele ritten. Een favorietenrol wil ik hem alleen absoluut nog niet toedichten. Het blijft nog steeds afwachten hoe hij zal reageren op een drie weken durende rittenkoers”, liet Lefevere eerder weten aan Sporza.

Het is nog onduidelijk welke wedstrijden Evenepoel na de Vuelta zal betwisten.

Programma Remco Evenepoel in 2022

Ronde van Valencia (2-6 februari)

Volta ao Algarve (16-20 februari)

Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Hoogtestage

Ronde van het Baskenland (4-9 april)

Brabantse Pijl (13 april)

Waalse Pijl (20 april)

Luik-Bastenaken-Luik (24 april)

Tour of Norway (24-29 mei)

Ronde van Zwitserland 12-19 juni)

BK tijdrijden (23 juni)

BK op de weg (26 juni)

Clásica San Sebastián (30 juli)

Ronde van Burgos (2-6 augustus)

Vuelta a España (19 augustus-11 september)