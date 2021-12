Pogacar rijdt in 2022 vier van de vijf monumenten, waaronder de Ronde van Vlaanderen

Tadej Pogačar zal komend seizoen aan bijna alle monumenten deelnemen: Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije staan op zijn programma. Dat vertelt hij aan de Sloveense nationale televisie-zender. Van deze vier klassiekers heeft hij de Ronde van Vlaanderen nog nooit gereden bij de profs. Bij de beloften deed hij dat wel; hij werd in 2018 vijftiende.

Pogačar, die afgelopen maandag werd uitgeroepen tot Sportman van het Jaar van Slovenië, doet zijn voorlopige programma voor 2022 uit de doeken tijdens een teamtrainingskamp in het Italiaanse Madonna di Campiglio. Daarop staan, naast de genoemde monumenten, onder andere de voor zijn ploeg uiteraard belangrijke UAE Tour, de Ronde van Spanje en zijn eigen thuiswedstrijd, de Ronde van Slovenië. Laatstgenoemde koers zal als laatste voorbereiding dienen voor de Tour de France. Waarschijnlijk rijdt de tweevoudig Tourwinnaar eind september ook nog het wereldkampioenschap op de weg in het Australische Wollongong.

Voordat Pogačar aan zijn seizoen begint, in de UAE Tour dus, gaat de Sloveense coureur in januari eerst nog op trainingskamp in Spanje. Vervolgens volgt een hoogtestage. Zodoende hoopt hij zich klaar te stomen voor net zo’n succesvol seizoen als vorig jaar. “Ik wil dezelfde resultaten neerzetten als het afgelopen seizoen of beter, maar ik verwacht het niet. Bovendien kan een val een langere afwezigheid veroorzaken”, houdt hij een slag om de arm. “Het wordt hoe dan ook een slopend seizoen.”

Voorlopig programma Tadej Pogačar

UAE Tour

Milaan-San Remo

Ronde van Vlaanderen

Luik-Bastenaken-Luik

Ronde van Slovenië

Tour de France

Vuelta a España

WK op de weg Wollongong