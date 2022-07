Pogacar vreest Vingegaard na winst op Planche des Belles Filles: “Sterkste klimmer”

Tadej Pogačar heeft vrijdagmiddag voor de tweede opeenvolgende dag een ritzege in de Tour de France 2022 geboekt. De 23-jarige geletruidrager moest echter tot het uiterste gaan om Jonas Vingegaard op de streep te achterhalen. De Deense kopman van Jumbo-Visma plooide pas in de laatste tien meter. “Jonas was zo sterk”, beaamde de Sloveen in het flashinterview.

“Deze rit was heel lastig, zeker het laatste deel”, doelt Pogačar op de laatste kilometer op gravelondergrond. De kopman van UAE Emirates leek het niet makkelijk te hebben en werd aangevallen door Vingegaard in de laatste honderden meters. “Jonas was zo sterk vandaag. Maar iedereen in de ploeg werkte zo hard voor mij, dus ik moest door duwen tot op de finish. En ik heb nog een beetje tijd gewonnen, dat is altijd goed. In de Tour is geen gat op de concurrentie groot genoeg.”

Gevraagd of de Deense kopman van Jumbo-Visma nu zijn grootste concurrent is, antwoordde de Sloveen bevestigend. “Op dit moment is Jonas een van de beste klimmers van de wereld. Misschien wel dé beste”, is de tweevoudig Tour-winnaar van mening. “Hij is zo’n compacte coureur met een sterk team rond zich. Hij doet het echt heel goed op dit moment. Toen Jonas passeerde zat ik echt op de limiet. Ik moest echt naar zijn wiel toe vechten, maar op deze dag moest ik wel alles geven.”

Kankeronderzoek

Pogačar was namelijk extra gebrand op de zege. “Toen het parcours bekendgemaakt werd, heb ik hier een groot doel van gemaakt. Voor mijn gevoel werk ik hier al zo lang naartoe. Maar het was sowieso een speciale dag. Urška Žigart (zijn verloofde, red.) en mijn familie waren er. Vandaag hebben we een foundation geopend ten bate van kankeronderzoek. Daarom droeg ik vandaag ook speciale schoenen. Ik ben blij en trots tegelijk.”

Eerder dit voorjaar overleed de aanstaande schoonmoeder van Pogačar plotseling. De moeder van Urška Žigart leed aan kanker.