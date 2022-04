Pogacar vliegt wegens privéomstandigheden terug naar Slovenië, LBL niet in gevaar

Tadej Pogačar kent geen ideale voorbereiding richting Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveense titelverdediger vloog deze morgen wegens privéomstandigheden terug naar zijn thuisland Slovenië. Zijn deelname aan ‘La Doyenne’ komt echter niet in gevaar.

De renner van UAE Emirates is in Slovenië om zijn verloofde Urška Žigart bij te staan. De 25-jarige renster van BikeExchange-Jayco is in haar thuisland wegens familiale omstandigheden. UAE Emirates en Team BikeExchange geven, uit privacyoverwegingen, geen verdere informatie.

Pogačar zal vrijdag dus niet aan de parcoursverkenning van zijn team UAE Emirates deelnemen en de persconferentie bijwonen, maar keert zaterdag in principe terug naar België om dan zondag (als topfavoriet) aan Luik-Bastenaken-Luik deel te nemen.