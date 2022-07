Tadej Pogacar rijdt met speciale schoenen La Planche des Belles Filles omhoog

Tadej Pogačar rijdt vrijdagmiddag voor het eerst in deze Tour de France 2022 in de gele trui. De 23-jarige Sloveense titelverdediger van UAE Emirates keert terug naar La Super Planche des Belles Filles, waar hij in 2020 tijdens de tijdrit op de voorlaatste dag vriend en vijand verraste met een verpletterend optreden. Hij won daar zijn eerste Tour.

Het wonderkind zal bovenop de gravelstrook – die hij niet aandeed tijdens zijn tijdrit in 2020 – zijn ouders en vriendin Urška Žigart (profrenster bij BikeExchange-Jayco) weerzien. Ongetwijfeld zal dat voor extra motivatie zorgen. De Sloveen heeft voor de gelegenheid bovendien speciale schoenen van sponsor DMT aangemeten gekregen. Het witte schoeisel kent een kleurrijke opdruk op de zij- en achterkant. “Speciale schoenen vandaag! Waarom? Dat vertel ik later”, knipoogt Pogačar.

Special shoes just for today 😍

Why? I'll tell you later 😉#TDF2022 pic.twitter.com/NaPGcz50ZD — Tadej Pogačar (@TamauPogi) July 8, 2022