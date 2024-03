zondag 17 maart 2024 om 15:19

Tadej Pogacar sterk omringd door UAE Emirates in Ronde van Catalonië

Tadej Pogacar streed zaterdag in Milaan-San Remo nog op het scherpst van de snede om de overwinning, maar de Sloveen krijgt maar weinig tijd om daarvan te herstellen. De 25-jarige renner van de UAE Emirates wordt maandag alweer aan de start verwacht van de Ronde van Catalonië. Hij kan aldaar rekenen op een – op papier – sterke ploeg.

Met João Almeida (die in de voorbije twee edities van de Ronde van Catalonië nog op het podium), Jay Vine, Pavel Sivakov (terug na een blessure), Marc Soler (vorig jaar nog vierde) en Felix Großschartner als ‘luxeknechten’ voor Pogacar, neemt de formatie uit het Midden-Oosten de Ronde van Catalonië zeer serieus. Een landgenoot van Pogacar, Domen Novak, maakt de selectie compleet.

We kunnen er niet omheen: de uitgesproken favoriet om de Ronde van Catalonië 2024 te winnen is Tadej Pogacar. Voor de tweevoudig Tourwinnaar is het een sprong in het diepe, aangezien hij nog niet eerder aan de start stond van deze rittenkoers. De kopman van UAE Emirates kan echter wel zijn hart ophalen, met liefst drie aankomsten bergop en een paar pittige heuvelritten.

Pogacar, die dit jaar al op indrukwekkende wijze Strade Bianche wist te winnen en zaterdag nog derde werd in Milaan-San Remo, zal komende week koersen tegen onder meer Vuelta-winnaar Sepp Kuss, Mikel Landa, Aleksandr Vlasov, Simon Yates en Enric Mas.