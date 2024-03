Koen Middendorp • zaterdag 16 maart 2024 om 08:00 zaterdag 16 maart 2024 om 08:00

Voorbeschouwing: Ronde van Catalonië 2024 – Wie doet Tadej Pogacar wat?

In de heilige klassiekerweken wordt er eindeloos gediscussieerd over de Poggio, Oude Kwaremont en Carrefour de l’Arbre, maar we mogen de ronderenners niet vergeten. Heel wat grote namen op rondegebied – waaronder Tadej Pogacar – beginnen maandag aan de 103e Ronde van Catalonië (18-24 maart). WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste winnaars Ronde van Catalonië

2023: Primož Roglič

2022: Sergio Higuita

2021: Adam Yates

2020: Geen editie wegens de coronacrisis

2019: Miguel Ángel López

2018: Alejandro Valverde

2017: Alejandro Valverde

2016: Nairo Quintana

2015: Richie Porte

2014: Joaquim Rodríguez

Laatste editie











"

Eindklassement Ronde van Catalonië 2023

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma) in 28u19m10s

2. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) op 6s

3. João Almeida (UAE Emirates) op 2m11s

4. Marc Soler (UAE Emirates) op 2m49s

5. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 2m59s

Parcours

In het wielrennen valt er maar weinig te voorspellen, maar één ding durven we wel te stellen: een klimmer zal de 103e editie van de Ronde van Catalonië op zijn naam schrijven. Het parcours kent namelijk drie aankomsten bergop. Daar komt nog eens bij dat de renners niet tegen de klok hoeven te fietsen, wat de lichtgewichten in het peloton alleen maar in de kaart speelt.

De openingsrit trekt rond Sant Feliu de Guíxols en kent een lastige finale. Daarna volgt al meteen de eerste aankomst boven. Na de beklimming van de Coll de Coubet wordt gefinisht in Vallter/Setcases, op een hoogte van maar liefst 2.135 meter. Op de derde dag wordt de koninginnenrit verreden met de Port de Toses (1e categorie) en twee beklimmingen van buitencategorie: de Port de Cantó en de slotklim naar Port Ainé.

Wat volgt zijn twee etappes voor de vluchters of sterke sprinters, eerst met aankomst in Lleida en daarna in Viladecans. De voorlaatste rit kent meer dan 4.000 hoogtemeters, die verdeeld zijn over vijf beklimmingen. Halverwege de rit ligt de Coll de Pradell van buitencategorie, gevolgd door de Collada de Sant Isidre (1e categorie) en de slotklim naar Queralt (1e categorie).

De slotrit is rond Barcelona en kent het inmiddels bekende rondje over de Montjuïc, dat zes keer afgelegd moet worden. Kortom: de winnaar zal bergop van zeer goeden huize moeten komen. Wat nog belangrijk is om te vermelden: aan de finish van elke etappe liggen tien, zes en vier bonificatieseconden voor het oprapen, voor de nummers één, twee en drie in de daguitslag. De tussensprints zijn dan weer goed voor 3, 2 en 1 boniseconden.

Maandag 18 maart, Etappe 1: Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (173,9 km)

De Ronde van Catalonië begint, niet voor het eerst, met een lastige heuvelachtige onderneming. Net als in 2023 en 2022 fungeert Sant Feliu de Guíxols als start- en aankomstplek. In vergelijking met de afgelopen jaren is de route wel aangepast, al blijft het een verraderlijke openingsrit, gezien de vele hoogtemeters en korte maar wel pittige beklimmingen onderweg. De rit is net geen 174 kilometer lang.

Via de Alt de Romanyà (6 km aan 4,7%), Alt de la Ganga (3,6 km aan 4,4%), Alt dels Angels (4,8 km aan 6,5%) en de Alt de Sant Grau (8 km aan 4%) gaat het naar een uitdagende finale. De aankomst in Sant Feliu de Guíxols wordt bereikt na een snelle en technische slotfase, met af en toe een vervelend pukkeltje. Ook de laatste kilometer is niet te onderschatten: die loopt namelijk omhoog aan een procent of vier.

Start: 12.25 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.45 uur

Dinsdag 19 maart, Etappe 2: Mataró – Vallter 2000 (186,5 km)

In tegenstelling tot veel andere rittenkoersen, zoekt de Ronde van Catalonië al in een vroeg stadium het (hoog)gebergte op. Zo ook dit jaar, want de tweede etappe brengt de renners van Mataró naar een hoogte van liefst 2.135 meter, voor een finish in skigebied Vallter 2000. In deze 186,5 kilometer lange etappe krijgen de renners 2.587 hoogtemeters voor hun kiezen. Iets met het kaf en het koren.

Het parcours is nagenoeg een blauwdruk van dat van vorig jaar. De renners koersen dus ook dit keer weer over relatief vlakke wegen naar de Coll de Coubet. Dit is een beklimming van tien kilometer aan gemiddeld 5,4%. Eenmaal op top van de Coll de Coubet is het nog 45 kilometer naar de streep. Na een korte afdaling en licht oplopend intermezzo van zo’n dertig kilometer, begint de tweede beklimming van de dag.

De elf kilometer lange slotklim naar skigebied Vallter 2000 brengt de renners naar 2.135 meter boven zeeniveau, in de Pyreneeën. De klim kent een gemiddeld stijgingspercentage van 7,6%, maar het wegdek tikt ook geregeld de 8, 9 en zelfs 10% aan. De steilste passage volgt na twee kilometer klimmen, met een langere strook van 9%. Vorig jaar rekende Giulio Ciccone op de top af met Primoz Roglic en Remco Evenepoel.

Start: 11.55 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.50 uur

Woensdag 20 maart, Etappe 3: Sant Joan de les Abadesses – Port Ainé (176,7 km)

In de tweede etappe wordt het zwaardere klimwerk al niet geschuwd, maar op de derde dag doet de organisatie er nog een schepje bovenop. Met één beklimming van eerste categorie en twee van de buitencategorie, is dit een rit met bijna 4.000 hoogtemeters. Na de start in Sant Joan de les Abadesses gaat het vrij snel naar de eerste scherprechter, de Port de Toses, een klim van elf kilometer aan 6%, maar met steilere percentages.

Een lange duikvlucht brengt het peloton – of wat daar nog van over is – naar Montferrer i Castellbò. Dit kleine plaatsje ligt aan de voet van de Port de Cantó, een beklimming van zo’n 25 kilometer, die ook op de route ligt op weg naar de finish. De Port de Cantó is een bijzonder onregelmatige beklimming. Het gemiddelde komt niet boven de 4% uit, maar en zijn geregeld uitschieters naar 9 en zelfs 10%.

De renners ronden de top van de Port de Cantó op 45 kilometer van het einde, maar het zwaarste moet dan nog komen. Na een snelle afdaling en korte passage door de vallei, begint de slotklim naar skigebied Port Ainé (18,5 km aan 6,8%). Deze beklimming – die vooral in het begin erg lastig is, met percentages tot 10% – werd al vier keer eerder opgenomen in het parcours van de Ronde van Catalonië.

Drie keer werd er daadwerkelijk gefinisht, met overwinningen voor Esteban Chaves (2021), Thomas De Gendt (2016) en Daniel Martin (2013). In 2012 ging een geplande aankomst in Port Ainé op het laatste moment niet door vanwege de slechte weersomstandigheden.

Start: 11.55 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.50 uur

Donderdag 21 maart, Etappe 4: Sort – Lleida (169 km)

De sprinters die de moeite hebben genomen om af te zakken naar Catalonië, zullen de vierde etappe met rood omcirkelen in het routeboek. Na een lastige heuvelrit en twee bergetappes, volgt op weg naar Lleida – normaal gesproken – de eerste sprintkans. Na de start in Sort gaat het wel nog eerst naar de Port d’Ager (3,9 km aan 6,8%) van tweede categorie, maar dit is ook wel meteen de enige beklimming van de dag.

De top van de Port d’Ager ligt echter wel bijzonder ver van de finish en zal normaliter geen rol van betekenis spelen. Niks lijkt een massasprint dan ook in de weg te staan. De wedstrijd finisht donderdag alweer voor de 41ste keer in Lleida. Bekende namen die er al wisten te zegevieren? Denk aan Mario Cipollini (1995 en 1996), Laurent Jalabert (1992 en 1994) en Miguel Poblet (1960).

Start: 12.45 uur

Finish: tussen 16.25 en 16.45 uur

Vrijdag 22 maart, Etappe 5: Altafulla – Viladecans (167,3 km)

De vijfde etappe laat zich bijzonder moeilijk voorspellen. Wie naar het parcours kijkt, denkt misschien aan de vluchters. Al zullen puncheurs en sterke sprinters deze rit ook hebben aangekruist. En zelfs voor de mannen voor het klassement is het zaak om op hun hoede te zijn. De rit speelt zich af tussen Altafulla en Viladecans, twee plaatsen die gek genoeg nog niet eerder werden aangedaan in de Ronde van Catalonië.

De 167,3 kilometer lange etappe telt iets meer dan 2.300 hoogtemeters. Er staan geen zware beklimmingen op het menu, maar het gaat wel de hele dag op en af. Bergpunten zijn er te verdienen op de Coll de Les Ventoses (10 km aan 3,8%) en de Alt de la Creu d’Aragall (7,2 km aan 5,4%). Deze laatste klim wordt in de finale – met de top op goed dertig kilometer van de finish – opgediend en zal bepalen of we een sprint krijgen in Viladecans.

Start: 13.35 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.40 uur

Zaterdag 23 maart Etappe 6: Berga – Queralt (154,7 km)

In de Ronde van Catalonië krijgen de renners vaak twee bergritten voorgeschoteld, maar dit jaar volgt er nog een extra dag in de bergen. De zesde etappe is – als we puur afgaan op de hoogtemeters – de zwaarste rit van de week. Het aantal hoogtemeters is indrukwekkend met liefst 4.085. Tussen de start- en finishplek ligt eigenlijk maar een slordige zes kilometer, maar de organisatie heeft gekozen voor een flinke omweg.

Men is erin geslaagd om een rit uit te tekenen met liefst vijf beklimmingen. De eerste is de Coll de la Batallola (11,8 km aan 3%) na goed twintig kilometer en daarna volgen nog de Collet de Cal Ros (10 km aan 4,3%), Coll de Pradell (14,6 km aan 7,1%) en de Collada de Sant Isidre (4,9 km aan 8,8%). De afdaling van de Collada de Sant Isidre brengt de renners naar stuwmeer Pantà de la Baells en startplaats Berga.

Vanuit Berga begint de weg weer te stijgen, wat betekent dat de renners zijn begonnen met de slotklim naar het heiligdom van Queralt in de Sierra de Queralt, op ongeveer 1.200 meter boven zeeniveau. De laatste echt zware klimopdracht in deze Ronde van Catalonië is zes kilometer lang, aan een gemiddelde van 7,2%, al schieten de percentages geregeld in de dubbele cijfers. De laatste honderden meters vlakken af.

Start: 12.35 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.45 uur

Zondag 24 maart, Etappe 7: Barcelona – Barcelona (145,3 km)

Barcelona en de berg Montjuïc vormen ook dit jaar weer het decor voor de slotetappe van de Ronde van Catalonië. De Montjuïc is een heuvel die over de stad uitkijkt en al edities lang de slotetappe van de Catalaanse rittenkoers tekent. Het peloton maakt eerst een heuvelachtige lus rond de Catalaanse hoofdstad, voor ze in het stadscentrum terugkeren en zes keer de Montjuïc (2,5 km aan 4,6%) omhoog fietsen.

De passage van deze heuvel kenmerkt zich door een korte strook van maar liefst 19% vlak voor de ‘eerste’ top. Na een korte duikvlucht van een goede kilometer volgt er namelijk nog een tweede helling, eentje van 700 meter aan 6%. Wat dan nog rest, is een afdaling van ruim twee kilometer naar de finishstreep. Vorig jaar kregen we in Barcelona nog een geweldige strijd te zien tussen winnaar Primoz Roglic en nummer twee Remco Evenepoel.

Start: 10.35 uur

Finish: tussen 13.50 en 14.10 uur

Favorieten

In Parijs-Nice stonden met Remco Evenepoel en Primoz Roglic twee van de vier Tourpretendenten aan het vertrek, in de komende Ronde van het Baskenland kruisen Evenepoel en Roglic voor het eerst dit seizoen de degens met Jonas Vingegaard. En in de Ronde van Catalonië?

Daar is het uitkijken naar de vierde Tourmusketier: Tadej Pogacar. De Sloveen zal op Spaanse bodem niet worden uitgedaagd door Evenepoel, Roglic of Vingegaard, maar dat wil niet zeggen dat de renner van UAE Emirates de zege op een presenteerblaadje krijgt aangereikt. Het deelnemersveld is namelijk om duimen en vingers bij af te likken, met heel wat klimmers van wereldformaat.

En toch kunnen we er niet omheen: de uitgesproken favoriet om de Ronde van Catalonië 2024 te winnen is toch echt Tadej Pogacar. Voor de 25-jarige coureur is het een sprong in het diepe, aangezien hij nog niet eerder aan de start stond van deze rittenkoers. De kopman van UAE Emirates kan echter wel zijn hart ophalen, met liefst drie aankomsten bergop en een paar pittige heuvelritten. De kans is groot dat we een onemanshow te zien zullen krijgen van de tweevoudig Tourwinnaar, ook al omdat zijn grootste concurrenten op rondegebied er niet bij zijn.

De ploeg van Pogacar oogt ook bijzonder sterk. Neem nu João Almeida, die in de voorbije twee edities van de Ronde van Catalonië nog op het podium (3e in 2023 en 2022) stond. De Portugees is in topvorm zeker in staat om mee te doen voor de eindzege, maar zal zich nu ongetwijfeld volledig wegcijferen voor zijn Sloveense kopman. Ook al omdat hij in Parijs-Nice nog duidelijk tekort kwam. Verder is het binnen de ploeg van UAE Emirates uitkijken naar Pavel Sivakov (weer terug na een blessure), Jay Vine en Felix Großschartner.

UAE Emirates zal ook in de Ronde van Catalonië de degens kruisen met die andere superploeg in het rondewerk: Visma | Lease a Bike. Wielerfans die smachten naar een eerste duel tussen Pogacar en Vingegaard, blijven nog wat op hun honger zitten, maar de Nederlandse formatie speelt met Sepp Kuss wel een andere topper uit. De Amerikaan zal handenwrijvend hebben gekeken naar de presentatie van het parcours. Het feit dat de renners niet tegen de klok hoeven te fietsen, is het in het voordeel van de mindere tijdrijder die Kuss toch is.

Het maakt van de winnaar van de Vuelta a España een serieuze kanshebber op de eindzege. Een goede Kuss hoeft bergop niet veel onder te doen voor Pogacar. In de bergritten zal hij samen met Cian Uijtdebroeks een zeer sterke tandem vormen. De jonge Belg reed dit seizoen al top-10 in O Gran Camiño en Tirreno-Adriatico en Uijtdebroeks hoopt ook in Catalonië een rol van betekenis te spelen. “Daar is het echt een doel om een zo goed mogelijk klassement te rijden, als tussenstap naar de Giro. Je wil daar niet op je maximum zijn, maar wel al echt goed”, vertelde hij eerder op deze site.

Wie ook goed wil en zal zijn in de Ronde van Catalonië: Simon Yates. De 31-jarige klimmer uit Groot-Brittannië stond in het verleden al meermaals aan de start van deze wedstrijd en liet één keer (4e in 2018) écht van zich spreken. De renner van Jayco AlUla zal zes jaar na dato ongetwijfeld weer willen meedoen om de sportieve knikkers. Yates was dit seizoen al succesvol met eindwinst in de AlUla Tour, maar reed sindsdien geen wedstrijden meer. Staat hij er na een langere trainingsperiode meteen weer? Een goede Yates kan bergop zeker zijn slag slaan.

Over de vorm van Yates tasten we nog wat in het duister, wat dan weer niet geldt voor Aleksandr Vlasov. De 27-jarige Russische klimmer liet in de voorbije Parijs-Nice zien dat het met zijn conditie wel snor zit. Vlasov won er in barre weersomstandigheden de bergrit naar La Madone d’Utelle, werd een dag later derde in de slotetappe naar Nice en ook nog eens vijfde in het eindklassement. In de ‘Koers naar de Zon’ startte hij nog als luitenant van Primoz Roglic, nu lijkt hij de uitgesproken kopman van BORA-hansgrohe. Hou dus maar rekening met Vlasov!

De duizenden Catalaanse wielerfans langs de kant van de weg hopen Mikel Landa (Soudal Quick-Step) of Enric Mas (Movistar) naar de overwinning te schreeuwen. De twee Spanjaarden blinken niet echt uit op de tijdritfiets, maar klimmen kunnen ze als de beste. En laat dat de komende dagen nu vooral de opdracht zijn. Landa hoeft in de Ronde van Catalonië geen rekening te houden met zijn ploegmakker en kopman Remco Evenepoel en kan dus naar hartenlust aanvallen. Mas zal zich dan weer willen revancheren voor een mindere Tirreno-Adriatico.

De 103e editie van de Ronde van Catalonië is in zekere zin een clash of generations. Aan de ene kant hebben we ervaren renners als Mas, Landa, Vlasov, Yates en (inmiddels toch ook wel) Pogacar, aan de andere kant kijken we reikhalzend uit naar de prestaties van enkele jongelingen. Denk aan de eerder genoemde Cian Uijtdebroeks van Visma | Lease a Bike, maar ook Lenny Martinez (20, Groupama-FDJ).

Martinez heeft zich dit seizoen al ruimschoots bewezen op het hoogste niveau, en dan vooral als winnaar. De uit een echte wielerfamilie komende Fransman was dit seizoen al succesvol in de Classic Var en was tevens de beste in de Italiaanse seizoensopener Trofeo Laigueglia. Verder werd hij al tweede in de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño. Na Jonas Vingegaard, maar voor mannen als Egan Bernal, Hugh Carthy en Richard Carapaz.

We zijn inmiddels aanbeland bij de outsiders, renners die zeker in staat zijn om te verrassen. Denk aan Nairo Quintana, die weer is hersteld van een coronabesmetting. De inmiddels 34-jarige Colombiaan van Movistar was in 2016 nog de sterkste op Catalaanse bodem. Een landgenoot van Quintana, Egan Bernal, zal ook met ambitie aan de start verschijnen. De renner van INEOS Grenadiers reed dit jaar al naar toptienklasseringen in de Vuelta a Colombia, O Gran Camiño en Parijs-Nice en lijkt (eindelijk) weer zijn vorm van weleer te benaderen.

Verder noteren we de namen van Wout Poels (Bahrain Victorious), de heroptredende Sam Oomen, Carlos Verona (Lidl-Trek), Guillaume Martin (Cofidis), Geraint Thomas, Laurens De Plus (INEOS Grenadiers), Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), Hugh Carthy, Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan), Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale), Einer Rubio, Iván Sosa (Movistar) en Cristián Rodríguez (Arkéa-B&B Hotels).

Sprinters

In de Ronde van Catalonië zijn de sprintkansen vaak al dun gezaaid en dit jaar komen de rappe er al helemaal bekaaid vanaf. We zien maar één echte traditionele sprintetappe (rit vier naar Lleida) en wellicht volgen er voor de sterkere spurters nog kansen op weg naar Sant Feliu de Guíxols en Viladecans. Verder is het toch vooral klimmen geblazen. We kijken dan ook vooral naar puncheurs met een goed eindschot.

Elia Viviani heeft als volbloed sprinter ongetwijfeld zijn zinnen gezet op de etappe naar Lleida, maar zal dan wel moeten opboksen tegen Bryan Coquard. De Fransman van Cofidis zal ook met een schuin oog kijken naar de etappes met meer reliëf en zal in dit soort ritten dan weer de degens kruisen met neoprof Francesco Busatto (Intermarché-Wanty), Iván García Cortina (Movistar), Ide Schelling, Henok Mulubrhan (Astana Qazaqstan) en Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA).

Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale), Quinn Simmons (Lidl-Trek), William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) en Andreas Kron (Lotto Dstny) zullen wellicht ook hun kans wagen in een gereduceerde sprint. In een dergelijk scenario moet je natuurlijk ook gewoon rekening houden met alleskunner… Tadej Pogacar!

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogacar

*** Sepp Kuss, Simon Yates

** Mikel Landa, Aleksandr Vlasov, Egan Bernal

* Cian Uijtdebroeks, Lenny Martinez, Enric Mas, Hugh Carthy

Weer en TV

De renners die zullen deelnemen aan de Ronde van Catalonië, kunnen zich opmaken voor vrij prettige weersomstandigheden. Het blijft de komende week overwegend droog in het noorden van Spanje, terwijl de zon ook de kans krijgt om door te breken. De temperatuur zal ’s middags oplopen naar achttien graden Celsius.

De 103e editie van de Ronde van Catalonië is ook dit jaar weer live te volgen via Eurosport 1 en de online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+. Bekijk alle tv-zenders en precieze uitzendtijden in onze tv-gids Wielrennen op TV.