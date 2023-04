Tadej Pogacar over Amstel Gold Race: “In finale vergeet je dat klimmen kort zijn”

Van de ‘Grote Zes’ die momenteel het gros van de wedstrijden onderling lijkt te verdelen is hij de enige aan de start van de Amstel Gold Race. Dit maakt Tadej Pogacar meteen tot de topfavoriet voor de Nederlandse WorldTour-klassieker. “Toch gaat het moeilijk worden om deze wedstrijd te winnen”, blijft de beste wielrenner van deze generatie bescheiden.

Om kwart over tien op de vrijdagochtend begint Tadej Pogacar aan zijn verkenning van de laatste 75 kilometer van de Amstel Gold Race. Echt veel herinnert hij zich niet van zijn eerste en enige deelname in het Limburgse heuvellandschap in 2019.

Soepel rijdt hij op de klimmen voorop van het zevental van UAE Emirates. Waar Matteo Trentin de Fromberg nog gebruikt om van de voet tot de top van de klim eens voluit te gaan, heeft de tweevoudig Tour de France-winnaar geen intervaltraining op de Limburgse hellingen nodig.

“De conditie is nog altijd goed”, zo vertelt hij enkele uren later in een hotel in het Belgische grensgebied niet ver van Maastricht. Een halfuur heeft hij vrij gemaakt voor een interview met WielerFlits. Waar we hier met hem ingaan op de Amstel Gold Race, zal het persoonlijke deel van het interview in het zomernummer van RIDE Magazine verschijnen. In dat verhaal gaat hij ook in op zijn bijzondere band met James Bond…

Maar eerst de Amstel Gold Race. “Wat een prachtige omgeving is het hier”, zegt hij bij de aftrap van het interview. “Natuurlijk kleurt het zonnige weer dat we tijdens de training hadden het landschap nog mooier. Maar de natuur is mooi en er zijn veel mooie huizen. In de ploeg sprak onderweg iedereen hoe mooi de omgeving is.”

Het is voor de tweede keer dat Pogacar in de Amstel Gold Race start. Zijn enige ervaring in de Limburgse heuvels strandde met een sanitaire stop à la Tom Dumoulin in de Giro d’Italia. Tadej Pogacar wordt er liever niet aan herinnerd. Maar vier jaar geleden eindigde zijn eerste kennismaking met de Nederlandse WorldTour-klassieker in mineur. “Ja, ik moest stoppen vanwege diarree. Het was echt niet meer te doen.”

“De hele dag voelde ik me niet goed en had ik problemen met mijn maag. Dat ontaardde in diarree. Ik moest langs de weg stoppen. Dus zo eindigde die dag mijn wedstrijd. Al heb ik vervolgens voorbij de finish in de bus van de ploeg wel nog de laatste kilometers gekeken. Ongelooflijk wat Mathieu van der Poel die dag deed. Ik denk dat dit nog steeds het mooiste wielermoment is wat ik op televisie heb gezien.”

Vier jaar later zijn de ambities van Pogacar in de Amstel Gold Race duidelijk. Hij wil ook deze klassieker graag op zijn palmares bijschrijven. “Het is een grote koers. Het is belangrijk dat we met een sterke ploeg aan de start staan. En ja, ons doel is om deze wedstrijd te winnen. Maar dat gaat niet eenvoudig worden. Ik verwacht een zware koers.”

Zes renners drukken dit jaar een belangrijk stempel op de wedstrijden. Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel kleuren de wedstrijden waar zij aan de start staan.

Dat de 24-jarige Sloveen de enige van de Grote Zes is die zondag op het Vrijthof in Maastricht van start gaat, maakt de wedstrijd niet meteen eenvoudiger voor hem. Pogacar beseft dat veel ogen op hem gericht zullen zijn. “Maar er staan veel gevaarlijke concurrenten aan de start. Ik ben nooit zo bezig met de tegenstanders. Ik heb veel zin in deze wedstrijd en zie dan wel hoe de koers zich ontvouwt.”

De namen van de Limburgse klimmen kent hij bij lange na niet. “Het zijn er ook zo veel”, excuseert hij zich. Al weet hij wel dat de Keutenberg de steilste, dat de Cauberg vanuit Valkenburg begint en de Bemelerberg de laatste is. “De afgelopen jaren heb ik de Amstel Gold Race wel op de televisie gezien. Het is altijd een heel interessante en ook tactische wedstrijd.”

Op de vraag of de klimmen niet te kort zijn antwoordt Pogacar instemmend. “Ze zijn vrij kort ja, maar de Amstel Gold Race is een lange wedstrijd waarin veel geklommen moet worden. In de finale zal iedereen met vermoeide benen zitten. Dan sta je er echt niet meer bij stil dat die klimmen kort zijn.”

Na zijn zege in Vlaanderen kon hij zich de afgelopen anderhalve week in Monaco weer focussen op de drie klassiekers waarmee hij dit voorjaar afsluit. “De honger is er nog steeds. Ik heb een paar goede trainingen in Monaco gedaan en voel dat de vorm nog niet verdwenen is.”

“Ik heb zin in de Amstel Gold Race en kijk er echt naar uit. Het zal niet eenvoudig zijn om deze wedstrijd te winnen, maar we starten met ambities. Ik wil sowieso de focus houden tot en met Luik-Bastenaken-Luik.”

Al kijkt hij wel uit naar de rustperiode na Luik. Op 13 februari begon hij het seizoen in Spanje met de Jaén Paraiso Interior die hij direct won. Hij heeft tot dusver zestien koersdagen en zijn zegeteller staat inmiddels alweer op tien overwinningen waaronder Ronde van Vlaanderen, Parijs-Nice en Ruta del Sol.

“Toch rij ik niet te veel wedstrijden. Ik denk dat er een goede balans in mijn programma zit waardoor ik mentaal fris blijf. Maar ook overal gretig kan zijn om een goede uitslag te rijden. Ik weet nu ook dat ik een periode krijg waarin ik even rust heb om vervolgens weer op te bouwen richting de Tour de France. Dat zal waarschijnlijk met een hoogtestage in Sierra Nevada gebeuren. Maar eerst de Amstel Gold Race…”