Amstel Gold Race: Op bezoek bij koersdirecteur Leo van Vliet

Podcast

Het is tijd voor de Amstel Gold Race! De grootste wedstrijd die Nederland rijk is. Deze week hebben we een speciale aflevering van de WielerFlits Podcast. We zijn te gast bij koersdirecteur Leo van Vliet op de top van de Cauberg.

Komend weekend is Limburg weer even het wielerwalhalla van de wereld. Op zaterdag zullen 15.000 wielertoeristen de bekende heuvels beklimmen om een dag later de mannen- en vrouwenprofs aan het werk te zien.

Om de toertocht naar de zaterdag te verhuizen heeft Van Vliet hemel en aarde moeten bewegen. In de podcast vertelt hij hoe hem dat met hulp van bierbrouwerij Amstel is gelukt. Ook blikt Van Vliet terug op de memorabele editie van 2019 die Mathieu Van der Poel won.

Thema’s

– Waarom Van Vliet de teammanager van Pogacar heeft gebeld

– Aanpassingen in het parcours

– Een nieuwe fotofinish en rechte eindstreep

– Hoe hij meer toppers wil verleiden naar Limburg te komen

– Het belang van de Amstel Gold Race Toertocht

– Meer hoogtemeters en langere wedstrijd voor de vrouwen

– Veiligheid, stikstof en politie-begeleiding

– Wie hij het liefst ziet winnen

Deze aflevering van de WielerFlits Podcast wordt mede-mogelijk gemaakt door Sanidirect. Trotse partner van de Amstel Gold Race Toertocht.