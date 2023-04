Deelnemers Amstel Gold Race 2023

Overzicht

Zondag 16 april is het weer tijd voor de enige Nederlands klassieker van het hoogste niveau op de wielerkalender: de Amstel Gold Race. Nergens in Zuid-Limburg is het vlak: het is heel de dag klimmen en dalen en draaien en keren. Vorig jaar duurde het opnieuw lang voordat de officiële winnaar bekend was, net als in 2021. Uiteindelijk was het Michal Kwiatkowski die na een fotofinish Benoît Cosnefroy versloeg. Dit zijn de deelnemers van de Amstel Gold Race 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

INEOS GRENADIERS

SOUDAL-QUICK-STEP

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

UAE TEAM EMIRATES

LOTTO DSTNY

ALPECIN-DECEUNINCK

AG2R CITROEN TEAM

INTERMARCHÉ-CIRCUS-WANTY

TEAM JAYCO ALULA

COFIDIS TEAM

TREK-SEGAFREDO

GROUPAMA-FDJ

BORA-HANSGROHE

BAHRAIN VICTORIOUS

EF EDUCATION-EASYPOST

JUMBO-VISMA

MOVISTAR TEAM

TEAM ARKÉA SAMSIC

TEAM DSM

TUDOR PRO CYCLING TEAM

BINGOAL WB

TEAM FLANDERS-BALOISE

ISRAEL-PREMIER TECH

UNO-X PRO CYCLING TEAM

TOTALENERGIES

TEAM CORRATEC

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

