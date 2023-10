zondag 29 oktober 2023 om 19:32

Tadej Pogacar doet één wens voor 2024: “De regenboogtrui afpakken van Van der Poel”

Tadej Pogacar maakt een groot doel van het WK in Zürich volgend jaar. Dat heeft hij laten doorschemeren op een persmoment na het Tour de France Prudential Criterium in Singapore, waar hij als derde eindigde . De Sloveen hoopt Mathieu van der Poel op te volgen als wereldkampioen.

Pogacar mocht één wens doen voor het seizoen 2024. “Een leuke tijd beleven en die regenboogtrui van Van der Poel afpakken”, klonk zijn door Het Laatste Nieuws opgetekende antwoord. Op het voorbije WK in Glasgow eindigde Pogacar als derde in de wegrit, achter Wout van Aert en dus Van der Poel. Volgend jaar vindt het WK plaats in Zwitserland. De lokale ronde in Zürich bevat twee beklimmingen: de Zürichbergstrasse (1,1 km aan 8%) en de Witikon (2,3 km aan 5,7%).

Eerder op het persmoment in Singapore ging het ook al over Van der Poel en de vriendschap tussen de huidige wereldkampioen en Pogacar. “Hij is een superleuke kerel”, zei de Sloveen over de Nederlander. “Ik beschouw Mathieu als een echte vriend, maar ook als een tegenstander. Het is niet zoals tussen hem en Wout (Van Aert, red.), maar toch: we komen mekaar elk jaar een paar keer tegen voor een serieus duel. Ik vind hem één van de beste renner ter wereld. Als ik vandaag een kind was, zou hij mijn idool zijn.”