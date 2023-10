zondag 29 oktober 2023 om 10:54

Jasper Philipsen verslaat Cavendish en Pogacar in ASO-criterium in Singapore

Het Tour de France Prudential Criterium in Singapore is gewonnen door Jasper Philipsen. De winnaar van de groene trui in de voorbije Tour de France was na een spannende finale te snel voor Mark Cavendish en Tadej Pogacar. Die laatste reed lange tijd in de aanval en werd pas in de laatste honderden meters gegrepen.

Het wegseizoen 2023 zit er inmiddels op, maar toch kwamen aardig wat wegtoppers vandaag nog een keer in actie. In het centrum van Madrid rijden kleppers als wereldkampioen Mathieu van der Poel, Juan Ayuso, Marc Soler, Carlos Verona en Luis Léon Sánchez het Madrid Criterium. Wat verder van huis stonden toppers als Tadej Pogacar, Jasper Philipsen, Egan Bernal, Chris Froome, Mark Cavendish en Peter Sagan aan het vertrek van een wielercriterium in… Singapore.

In het Tour de France Prudential Singapore Criterium werkten de genoemde renners heel wat rondjes af op een speciaal aangelegd stratencircuit in het hart van de stadstaat. De renners maakten er een interessant schouwspel van. De toppers lieten zich goed van voren zien. Zo was Pogacar zeer bedrijvig en ook Philipsen reed bijzonder attent.

Pogacar in de aanval

Na een spervuur van demarrages wisten drie renners zich af te scheiden, en het waren niet de minste namen. Pogacar trok ten strijde en kreeg het gezelschap van Vuelta-winnaar Sepp Kuss en Giulio Ciccone, de winnaar van de bolletjestrui in de voorbije Tour de France. Deze drie renners reden enige tijd voor het peloton uit, maar leken in de laatste vijf kilometer weer te worden ingerekend.

Pogacar had echter andere plannen en gaf er nog eens een lap op met nog goed vier kilometer te gaan. De Sloveen liet zijn twee medevluchters ter plaatse en begon met een vijftal seconden voorsprong aan de laatste ronde van goed drie kilometer. In de achtervolgende groep reden de mannen van Alpecin-Deceuninck op kop voor sprinter Philipsen, maar Pogacar hield in zijn eentje toch erg goed stand.

Pogacar redt het net niet, Philipsen nog maar eens de snelste

Het bleek alleen niet genoeg om uit de greep te blijven van de sprinters, want Pogacar werd in de laatste vierhonderd meter alsnog ingerekend door de rappe mannen. De tweevoudig Tourwinnaar werd als eerste bijgehaald door Sagan, maar de Slowaak speelde geen rol van betekenis in de eindsprint. Voor de zege ging het uiteindelijk tussen Philipsen en Cavendish. Die eerste was dit jaar duidelijk de beste sprinter van het pak en liet dit nogmaals zien in Singapore.

Philipsen won uiteindelijk met ruim verschil de sprint, voor Cavendish en Pogacar, die nog als derde over de streep kwam. De Belg volgt zo op de erelijst Jonas Vingegaard op. De Deen van Jumbo-Visma was dit jaar niet van de partij in Singapore. Sagan mocht na afloop ook nog het podium op: de Slowaak sprokkelde onderweg de meeste punten bijeen in de strijd om het puntenklassement.

🇸🇮 @TamauPogi got caught by the peloton and 🇧🇪@JasperPhilipsen took advantage of it, while 🇬🇧 @MarkCavendish finishes second. Relive the last kilometre of the #TDFSG👇 pic.twitter.com/eZeyJIkcNS — Tour de France™ (@LeTour) October 29, 2023

Tour de France Prudential Singapore Criterium 2023

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

Mark Cavendish (Astana Qazaqstan)

Tadej Pogacar (UAE Emirates)

4. Axel Zingle (Cofidis)

5. Joshua Tarling (INEOS Grenadiers)

6. Leo Hayter (INEOS Grenadiers)

7. Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck)

8. Matevž Govekar (Bahrain Victorious)

9. Euro Kim (LX Cycling Team)

10. Thanakhan Chaiyasombat (Thailand Continental Cycling Team)