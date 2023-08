Een parcours voor een ‘open’ wedstrijd? Organisatie onthult profielen WK 2024 in Zürich

Het Super WK in Glasgow zit er nog maar net op, maar het is alweer vooruitkijken naar het WK wielrennen in Zürich (21-29 september 2024). De UCI en de lokale organisatie hebben inmiddels de profielen van de verschillende parcoursen bekendgemaakt. De wegrit voor de mannen is met maar liefst 279,1 kilometer het langste WK sinds 1981.

De elite mannen beginnen hun wedstrijd in Winterthur. Vanaf daar gaat het in ongeveer zeventig kilometer – over onder andere de klim naar Buch am Irchel (4,8 km aan 4,2%), Kyburg (1,2 km aan 12%) en Suessblatz (1,7 km aan 8,5%) – naar het lokale circuit in Zürich. Deze ronde wordt eerst al een keer zo goed als volledig afgelegd, voordat de streep voor de eerste keer wordt gepasseerd.

Lokale ronde

Daarna wachten nog zeven volledige rondes van 27 kilometer. Het begin van de ronde is het lastigst, met twee hellingen die elkaar snel opvolgen. Eerst is er de Zürichbergstrasse (1,1 km aan 8%), daarna de Witikon (2,3 km aan 5,7%).

Daarop volgt eerst een plateau van zo’n acht kilometer, vooraleer de afdaling wordt ingezet. In de laatste tien kilometer zit nog wel een oplopende strook, maar heel veel stelt dit niet meer voor. Het zal eerder moeten gebeuren. De vrouwen, die starten in Uster, rijden deze ronde bijna vijf keer volledig. Hun wedstrijd is 157,6 kilometer lang. “Met de twee beklimmingen in de wegritten, zal er steeds veel beweging zijn. Het zullen open en spannende wedstrijden worden”, verwacht Stefan Küng, die aanwezig was bij de presentatie in Glasgow.

Tijdritten

De tijdrit bij de elite mannen is 46,3 kilometer lang. Het begin en het einde zijn vlak, maar het middenstuk bevat twee hellingen. Bij de vrouwen en beloften liggen deze beklimmingen ook op de route. Zij rijden exact dertig kilometer tegen de klok. De junioren, die een parcours van 25 kilometer krijgen voorgeschoteld, hoeven nauwelijks hoogtemeters te overwinnen.

Lokale ronde in Zürich Parcours elite mannen Parcours elite vrouwen Parcours (ITT) elite mannen Parcours (ITT) beloften en elite vrouwen Parcours (ITT) junioren