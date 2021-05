Taco van der Hoorn, van kasplantje naar Giro-ritzege

Special

Ruim een half jaar dacht Taco van der Hoorn in 2017 dat zijn wielercarrière voorbij was. Wat een onschuldige hersenschudding leek, achtervolgde hem een kleine acht maanden. Lange tijd voelde hij zich naar eigen zeggen meer een kasplantje dan een mens. Na enkele maanden kon hij enkel zeven minuten ’gebroken’ als een omaatje op de stadsfiets toeren. Zijn karakter bracht hem echter terug naar de top. Veel sneller dan hij ooit had durven dromen.

“Het leek in november 2017 een onschuldige val met de crossfiets, waar ik een hersenschudding aan over hield”, reconstrueerde hij later zijn moeilijkste periode in zijn carrière. “Vijf weken na de val kon ik echter met pijn en moeite ontbijten. Als ik twee boterhammen op had, was ik zo van streek dat ik opnieuw drie uur plat moest in een volledig duistere kamer. Ja, zo’n vijf maanden lang heb ik meer platgelegen dan dat ik op mijn benen stond.”

‘Ik heb lang gedacht dat mijn wieleravontuur voorbij was’

Op de stadsfiets probeerde hij rondom het huis rond te fietsen. Het begon met vier minuten, maar drie dagen later bij zeven minuten kreeg hij alweer een totale terugval. “Door een dag ietsje teveel te doen, brak ik meer af dan ik in vier weken opbouwde. En dat terwijl ik me helemaal aan de voorschriften van de artsen hield. Ik heb lang gedacht dat mijn wieleravontuur voorbij was. Pas eind juni 2018 voelde ik vooruitgang en kreeg ik ook de vrijbrief van de doktoren om weer voluit te trainen. Ik heb in die weken harder dan ooit gewerkt.”

In augustus werd hij door ploegleider Erik Breukink van Roompot opgesteld voor de BinckBank Tour 2018. Met een dagsucces in de rit naar Antwerpen keerde Van der Hoorn terug als wielrenner op het hoogste niveau.

Via Roompot naar Jumbo-Visma

Mede door die ritzege kon hij een contract tekenen bij Jumbo-Visma. Maar in de twee seizoenen bij de Nederlandse WorldTour-ploeg, waar hij vooral in dienst van zijn ploegmaten reed, wist hij zijn gestage opmars niet voort te zetten. Halverwege vorig jaar kreeg hij te horen dat er geen plek meer voor hem was bij de geel-zwarte formatie.

“Misschien rij ik nu wel bij de beste ploeg van de wereld, waar iedereen graag wil rijden”, zei hij daar vorig november over. “De lat ligt hoog en blijkbaar kan ik daar niet aan voldoen. Dat is jammer, maar het zij zo. Dezelfde uitslagen als bij Roompot kan ik nog steeds rijden. Ik ben nog steeds dezelfde Taco van der Hoorn. De afgelopen twee jaar heb ik dat niet gedaan.”

Even leek het erop dat hij twee stappen terug moest zetten naar het continentale BEAT Cycling, dat hem op 17 november 2020 aankondigde als nieuwe aanwinst. Maar iets meer dan een maand later kon dat contract al worden ingewisseld voor een plek bij de Belgische WorldTour-ploeg Intermarché-Wanty-Gobert.

De manier waarop hij vandaag een Giro-rit won in Canale, is ook hoe hij zijn wielercarrière beleeft; als een lange aanval met een succesvolle afloop.