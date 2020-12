Van der Hoorn over transfer naar Intermarché Wanty Gobert: “Een perfecte uitdaging”

Taco van der Hoorn is blij dat hij volgend jaar mag uitkomen voor Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. De 27-jarige Nederlander heeft het in een persbericht over een ‘perfecte uitdaging’. “Mijn doelen en capaciteiten zullen binnen dit team uitstekend tot hun recht komen.”

In de tweede helft van de zomer werd bekend dat Van der Hoorn op weg naar de uitgang was bij Jumbo-Visma, de ploeg waar hij de afgelopen twee jaar voor reed. De renner tekende in november een contract bij BEAT Cycling, maar kon niet veel later alsnog de overstap maken naar een WorldTour-formatie.

“Dit was een unieke kans voor mij die ik niet kon laten liggen”, zo liet Van der Hoorn eerder al weten. “Ik ben ontzettend blij om volgend seizoen de kleuren van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux te verdedigen. Mijn doelen en capaciteiten zullen binnen dit team uitstekend tot hun recht komen”, zo klinkt het na het zetten van de handtekening.

“Een dienende rol ligt me, maar het zelf op zoek gaan naar de winst intrigeert me evenzeer. De combinatie van beide aspecten die me bij deze Belgische structuur aangeboden werd, is een perfecte uitdaging. Ik kijk ook uit naar mijn eerste grote ronde, waar ik me met de typische koersstijl van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux wil tonen.”

Groeimarge

Aike Visbeek, de nieuwe performance manager, verwacht veel van zijn landgenoot. “Taco is een intelligente en zelfbewuste renner die zorgvuldig zijn seizoen voorbereidt. In het plan dat we samen met hem opgesteld hebben, krijgt hij volop kansen. Na twee jaar in een dienende rol maakt hij een zeer gemotiveerde indruk.”

“Dit in combinatie met een goede begeleiding, een WorldTour-programma en deelname aan een eerste grote ronde kan tot de volgende stap in zijn carrière leiden. Taco is met zijn 27 jaar een renner met groeimarge en dat profiel past goed binnen de strategie van ons team in volle ontwikkeling.”