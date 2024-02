vrijdag 2 februari 2024 om 17:15

Sven Vanthourenhout: “Mathieu van der Poel gaat na drie minuten wegrijden”

Video Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout maakt zich maar weinig illusies voor de mondiale titelstrijd bij de elite mannen. Volgens de ex-renner zal Mathieu van der Poel niet lang wachten met zijn eerste aanval.

Het relatief slijkige parcours in Tábor draagt daaraan bij. “Als ik de evolutie van het parcours zie, dan kan het na drie minuten al gedaan zijn. Ik zal tevreden zijn als iedereen uit zijn individuele sterkte boven zichzelf is uitgestegen en we het maximaal haalbare hebben gedaan.”

Al zijn de Belgen ook niet per sé ontevreden met de zwaardere omloop. “Op zich zijn er veel jongens en meisjes enthousiast met de verandering van het parcours. We hebben écht crossers bij en die houden van de omstandigheden. Het is een goede evolutie.”

“Ik denk dat we bij de profs voor het hoogst haalbare moeten gaan”, zegt Vanthourenhout nog voor onze camera. “De renners zijn zeer ambitieus maar ook realistisch. Winnen lijkt een moeilijk verhaal te zijn, maar als tweede het hoogst haalbare is, dan gaan ze daar zeker voor strijden.”

Beloften

En dus ligt de grootste kans op de titel voor België misschien wel bij de mannelijke beloften. “Dat zou zomaar kunnen, maar even goed niet. Het is wel een categorie waar we de voorbije maanden echt in hebben meegedaan, zowel voor winst als voor podiumplaatsen. Ik heb wel al het vertrouwen dat ze het topfavoriet Tibor Del Grosso zo moeilijk mogelijk gaan maken.”