donderdag 28 december 2023 om 18:25

Sven Nys verwacht nog strijd tussen Van der Poel en Van Aert: “Wout is aan het groeien”

Video Mathieu van der Poel is sinds zijn rentree in het veld ongenaakbaar. Ook Sven Nys vindt de prestaties van de Nederlander indrukwekkend, maar hij denkt niettemin dat er nog crossen komen waar Wout van Aert meer weerwerk zal bieden. “Wout beseft dat hij kan groeien in deze periode”, zei de teammanager van Baloise Trek Lions voor de start van de Superprestige Diegem tegen WielerFlits.

“In Gavere heb ik hem voor het eerst de moeite zien doen om de kloof zo klein mogelijk te houden”, vervolgde Nys over Van Aert. “Het was nog niet haalbaar, maar hij groeit wel. De wedstrijden ervoor heeft hij gewoon zijn eigen ding gedaan, afgewacht, opbouwend gekoerst. Ik verwacht dat ze een van de komende dagen wel een keer veel korter bij elkaar gaan aanleunen. Ik denk dat dat ook de doelstelling van Wout gaat zijn. Hij is met een andere mindset naar het crossseizoen gekomen, maar hij wil wel graag het beste van zichzelf geven en je ziet hem evalueren.”

Volgens Nys is de cross in Baal – jawel, de GP Sven Nys (1 januari) – een van de crossen waar we een duel tussen Van Aert en Van der Poel zouden kunnen gaan zien. “Het is fantastisch dat ze daar beide aan de start staan. De traditionele supporters komen altijd, maar als Wout en Mathieu er ook zijn, geeft dat een extra boost aan de wedstrijd. Misschien maken we het nooit meer mee, maar ik ben blij dat ze er dit jaar wel bij zijn. Laten we daar optimaal van genieten.”

Naast Van der Poel en Van Aert is er ook nog Tom Pidcock, de derde van de Grote Drie. Wat vindt Nys voorlopig van de optredens van de Brit? “Pidcock is een beetje vergelijkbaar met de afgelopen jaren. Hij is mee dominant op zijn parcoursen. Diegem is daar waarschijnlijk ook eentje van. Gavere was dat ook, maar als je je start mist, is de betere renner natuurlijk al gaan vliegen.”

Baloise Trek Lions

Sinds de terugkeer van Van der Poel, Van Aert en Pidcock is het voor de andere renners jagen op ereplaatsen. Nys’ eigen ploeg, Baloise Trek Lions, is volgens de grote baas bezig aan een goede kerstperiode. “Ik vond het jammer dat Joris die lekke band had in Gavere, want ik had hem echt graag tot op de finish in duel zien gaan met Tom Pidcock. Maar gisteren in Zolder stonden we ook weer op het podium en ik vind dat ze het ook heel goed gedaan hebben in Antwerpen. Dus ja, ik ben absoluut tevreden.”

Bij de ploeg hebben ze ook goed nagedacht over het opstellen van de juiste renners in de juiste wedstrijden, stelt Nys. “We zien dat de kalender zo druk is dat het bijna niet meer haalbaar is om alles te rijden. Eli Iserbyt is de enige uitzondering. Chapeau wat hij doet, maar wij hebben dat risico niet aan willen gaan, omdat we ook hopen straks in januari nog fris genoeg te zijn om ook door nog op het podium te staan. Dat pakt voorlopig heel goed uit. Ook nu Mathieu, Wout en Pidcock zijn teruggekeerd, blijven we aanleunen tegen dat podium.”

Shirin van Anrooij

Ook over de prestaties van de vrouwen van Baloise Trek Lions is Nys te spreken. “Lucinda doet het heel goed. Jammer genoeg missen we Shirin. Daar had ik heel veel van verwacht, die was conditioneel gezien denk ik klaar. Maar ze breekt haar rib net voor de cross in Mol. Ze heeft daar nog twee wedstrijden mee gereden, maar de pijn was gewoon niet meer te harden. De foto’s hebben nu ook uitgewezen dat er een kwetsuur is.”

Hoelang zal het herstel van Van Anrooij ongeveer duren? “Ze kan met haar blessure fietsen, maar we willen niet dat ze valt en er nog ernstigere schade ontstaat. Voorlopig hebben we de wedstrijden geschrapt. Ze heeft de ambitie om heel snel terug te keren in competitie, maar het is niet aan mij om daar een oordeel over te vellen. Dat laat ik aan de juiste mensen over.”