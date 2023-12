Youri IJnsen • woensdag 27 december 2023 om 09:27

Joris Nieuwenhuis loopt scheurtje in vinger op bij botsing met paal in Gavere

Joris Nieuwenhuis eindigde dinsdag op de meest ondankbare plek tijdens de Wereldbeker in Gavere. Hij werd vierde na een fantastisch gevecht met Tom Pidcock, al kwam dat mede door een lekke band op het einde van de slotronde. En dat terwijl hij tijdens de cross een breukje in zijn linker wijsvinger opliep, vertelt hij aan WielerFlits.

“In de eerste ronde reed ik met mijn hand op een paal”, memoreert Nieuwenhuis zich. “Ik voelde meteen dat er iets niet goed ging, dus zei ik dat in de post”, doelt hij op de verhalen van een gebroken vinger in de live-uitzending. “Verder had ik er daarna niet veel last van. Dinsdagavond heb ik nog een foto laten maken en gelukkig bleek mijn vinger niet gebroken. Wel zat er een scheurtje in.”

En dat is ‘goed’ nieuws, want de man in vorm van Baloise Trek Lions kan daar naar eigen zeggen gewoon mee fietsen. “Ik start woensdag in Superprestige van Heusden-Zolder en rijd daarna ook in de Superprestige-manche in Diegem, de Wereldbeker in Hulst en de X2O Trofee-wedstrijd in Baal. Mijn vinger was woensdagochtend uiteraard wel iets gevoeliger, daarom ga ik hem intapen tijdens de wedstrijden.”