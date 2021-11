Sven Nys over EK-titel Lars van der Haar: “Dit gaat hem vleugels geven”

Sven Nys zag zondag zijn pupil Lars van der Haar de Europese titel veldrijden veroveren. De Nederlander versloeg alle Belgen en zorgde zo voor een Hollands feestje op de VAM-berg in Drenthe. “Hij zit goed in zijn vel, hij zit goed op zijn fiets, de steun van het publiek en het parcours dat hem goed ligt… Dat is allemaal samengekomen”, somt Nys op.

“Dit heb ik de afgelopen drie jaar niet van hem gezien”, vertelt Nys aan onder meer WielerFlits. De ploegmanager van Baloise Trek Lions zag een getergde Van der Haar. “Hij wilde naar dit kampioenschap toeleven en als dat uitdraait op dit succes, dan is dat fantastisch.”

De perfecte race wil Nys het niet noemen. “Ik vind dat hij een fout heeft gemaakt om als laatste man van de kopgroep te gaan wisselen van fiets”, doelt hij op een incident vroeg in de wedstrijd. “Daardoor komt hij op achterstand en daar heeft hij veel krachten verspeeld. Maar je zag wel dat hij dichterbij kwam. Daar krijg je moraal van.”

Drie titels voor Baloise Trek Lions

De Europese kampioenstrui zal Van der Haar ook extra vertrouwen geven, verwacht zijn teammanager. “Tábor (volgende week zondag, red.) is een koers waar hij altijd heel goed is. Daar speelt hij altijd mee. Ik ben benieuwd naar het wereldkampioenschap. Er zit een klim in die hem ligt”, weet Nys. “Dit gaat hem vleugels geven, daar ben ik van overtuigd.”

Het feest kon niet op voor Baloise Trek Lions, want na de EK-titel van Lucinda Brand kwamen daar vandaag ook nog de titels voor Van der Haar en Shirin van Anrooij bij. “Ik had gehoopt dat we een titel zouden pakken, maar uiteindelijk pakken we er drie met de ploeg”, zegt Nys senior. “We doen daarnaast mee bij de beloften tot de laatste meters. We gaan op die flow kunnen verder werken. We spelen in alle categorieën mee, bij de beloften en de elites. Daar proberen we naartoe te werken.”

Sven Nys over de Belgische ploeg: “Geen tactische fout gemaakt” “Ik denk dat het parcours niet onderschat mag worden en dat vandaag de sterkste gewonnen heeft. De vier Belgen hebben geprobeerd om zelf de koers te winnen, met veel aanvallen”, legt Nys uit. “Uiteindelijk zat Lars daar in de verdrukking, maar hij is nooit echt ver weg geweest. Dan heb je het voordeel van het thuispubliek, en hij is in goede doen. Hij heeft dat optimaal benut. Het is niet dat ze (de Belgen, red.) het tactisch fout hebben aangepakt. Ik denk dat de beste gewonnen heeft.”