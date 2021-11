Sven Nys: “Lucinda was de beste, Thibau uitzonderlijk en bij de mannen hopen op medaille”

Sven Nys is na de eerste dag van de Europese kampioenschappen een tevreden man. De teammanager van Baloise Trek Lions zag Lucinda Brand met overmacht de titel bij de vrouwen grijpen, terwijl er voor zijn zoon Thibau Nys een bronzen medaille was weggelegd bij de beloften. “Fantastisch, dit is een heel mooi begin van het weekend”, vertelt Nys senior aan WielerFlits.

Zege van Brand kwam onverwacht

De tweevoudig wereldkampioen in het veld zag Brand van start tot finish de vrouwencross domineren. “Ze toont de trui van wereldkampioene op een heel mooie manier. Dit gaat Lucinda goed doen. Hier gaan we de komende weken wel van genieten. Ze was echt de beste zaterdag. Dat heeft Lucinda zelf afgedwongen. Op dit parcours zo lang alleen rijden, dat is niet iedereen gegeven. Er is geen twijfel over mogelijk dat ze zaterdag de sterkste was. Ze had een punt gemaakt van dit weekend en als dat dan goed uitpakt, dan is dat heel fijn.”

Trotse op Thibau

Nys’ zoon Thibau brak vier weken geleden tijdens de wereldbekercross van Waterloo zijn sleutelbeen. Na een derde plek op de Koppenberg, veroverde hij op het EK andermaal brons. “Ik ben heel tevreden met zijn prestatie. In eerste instantie was hij heel erg teleurgesteld, omdat hij heel erg dicht bij de titel was. Maar we moeten dit echt wel relativeren. Het is zijn tweede wedstrijd na een sleutelbeenbreuk, dat is nog maar vier weken geleden. Dit is echt uitzonderlijk. Dit kan alleen maar bij atleten die echt gefocust zijn om zo snel mogelijk te herstellen en geen fouten te maken.”

Twee ijzers in het vuur bij de mannen

Zondag hoopt Nys het weekend goed af te sluiten, waarbij hij inzet op een medaille. Hij schuift daarvoor Toon Aerts en Lars van der Haar naar voren. “Zij komen hier beiden heel goed tot hun recht. Winnen is niet makkelijk, dat hebben we de laatste weken wel gezien. Maar ik denk wel dat ze er klaar voor zijn”, voorspelt hij. “Het hangt van de vorm van de dag af wie van de twee hier komt bovendrijven. Ik denk dat Toon dit heel goed kan, maar Lars heeft net iets meer de punch om op de VAM-berg de finale mee te gaan kleuren.”