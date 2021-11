Thibau Nys baalt enorm na mislopen Europese titel: “Zo’n kans uit handen geven is een heel grote fout”

Video

Het is Thibau Nys niet gelukt om na het EK op de weg voor beloften ook het EK veldrijden voor beloften te winnen. De 18-jarige Belg werd op de VAM-berg derde en daar baalt hij stevig van. “Zo’n kans uit handen geven is een heel grote fout”, zegt hij voor de camera van WielerFlits.

Nys, die onlangs herstelde van een sleutelbeenbreuk die hij vier weken geleden opliep in het Amerikaanse Waterloo, was samen met Niels Vandeputte een van de Belgische smaakmakers in de wedstrijd. Door een versnelling van Vandeputte werd Ryan Kamp op een gaatje gereden, maar de Nederlander kon terugkeren. Sterker, hij ging erop en erover en sleepte op de laatste beklimming van de VAM-berg met een indrukwekkende sprint zijn tweede Europese kampioenschap op rij binnen.

Nys reageerde iets te laat op de aanval van Kamp en zat daarna ingesloten. Hij moet genoegen nemen met de derde plek. “Ik voel mij op dit moment een ongelooflijke sukkelaar. Zo’n kans uit handen geven is een heel grote fout. Ik had gewoon moeten durven aangaan. Ik voelde me nog goed, maar Ryan (Kamp, red.) kwam met veel meer snelheid van achter. Heel spijtig, want ik voelde me echt goed.”