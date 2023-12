zondag 31 december 2023 om 08:35

Sven Nys begrijpt actie Mathieu van der Poel: “Maar je komt er als verliezer uit”

Het was een opvallend beeld tijdens de Wereldbeker Hulst. Mathieu van der Poel, die al zeker was van de zege, spuugde in de slotronde naar enkele toeschouwers langs de kant van de weg. Na de finish kwam de Nederlander met een verklaring: de personen in kwestie jouwden hem de hele cross uit. Sven Nys begrijpt de frustratie van Van der Poel. “Maar wie wint er nu?”, vraagt hij zich af in gesprek met de NOS.

Mathieu van der Poel boekte zaterdag in het Zeeuwse Hulst zijn zevende opeenvolgende overwinning in het veld, maar na afloop ging het toch vooral over het spuugincident. In de slotronde spuugde de wereldkampioen richting supporters die hem uitjouwden. Volgens een aanwezige supporter gooiden ze ook met bier en urine op Van der Poel.

“Wie wint er nu? De pestende supporter”

Nys kan zich verplaatsen in de situatie van de regerende wereldkampioen in het veld. “Maar je komt er als verliezer uit als je zo reageert. En ik denk dat hij dat ook wel zal beseffen inmiddels. Dit is niet nieuw, hè”. Ik heb het nooit anders gekend, al snap ik niet dat er supporters zijn die zo langs het parcours willen staan. Soms wordt de frustratie te groot en dan loopt de emmer over. Maar je kunt beter niet reageren. Want wie wint er nu? Die pestende supporter.”

“Als iemand heel dominant is en er zo bovenuit steekt als Mathieu, dan zijn er altijd mensen die hem graag op zijn bek zien gaan”, legt Nys de vinger op de zere plek. “Noem het jaloezie of afgunst, ik weet het niet. In het veldrijden is er ook altijd een rivaliteit tussen België en Nederland. En uiteindelijk speelt alcohol altijd een grote rol: als er een pintje gedronken wordt, dan denken mensen al snel dat alles geoorloofd is.”

Eigen ervaringen

Nys kreeg tijdens zijn actieve carrière ook het nodige te verduren van supporters en besloot ruim tien jaar geleden zelf ook eens verhaal te halen bij een toeschouwer, tijdens de Azencross. De tweevoudig wereldkampioen veldrijden stapte destijds van zijn fiets, kroop onder de afscheiding door om een supporter – die een bierbeker tegen hem aan had gegooid – aan te spreken op zijn gedrag.

“Dat was wel een andere situatie dan bij Mathieu”, is Nys van mening. “Ik had een slechte dag en niets meer te verliezen. Ik heb zelfs een paar ronden zitten nadenken hoe ik die supporters die de hele dag aan het schelden waren en met bier gooiden tot de orde zou roepen. Uiteindelijk ben ik van de fiets gestapt en heb die jongen gevraagd waarom hij dat deed. De boodschap kwam aan, geloof ik.”

“Misschien was dat wel een betere reactie geweest voor Mathieu, maar dat kan natuurlijk niet als je voor de overwinning rijdt”, besluit Nys.