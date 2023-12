zaterdag 30 december 2023 om 16:12

Mathieu van der Poel spuugt naar toeschouwers tijdens cross in Hulst

Een opvallend beeld tijdens de Wereldbeker Hulst. Mathieu van der Poel, die al zeker was van de zege, spuugde in de slotronde naar enkele toeschouwers langs de kant van de weg. Inmiddels heeft de Nederlander uitgelegd waarom hij dat deed: de personen in kwestie jouwden hem uit.

“Het waren gewoon een stel boeroepers. Daar ben ik wel klaar mee”, zei Van der Poel in het flashinterview na afloop. Hij vertelde daar ook dat het boegeroep al begon tijdens de warming-up. Wat de personen in kwestie precies riepen, wilde MVDP niet kwijt. “Dat kun je ze beter zelf vragen.”

Het boegeroep weerhield Van der Poel er niet van de cross in Hulst met overmacht te winnen. Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar eindigden op de plaatsen twee en drie.