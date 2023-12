zaterdag 30 december 2023 om 16:26

Mathieu van der Poel spuugde naar boeroepers: “Daar ben ik wel klaar mee”

Mathieu van der Poel won zaterdag de Wereldbeker Hulst, maar voordat hij als winnaar over de streep kwam, spuugde hij nog naar enkele toeschouwers. Wat gebeurde daar? “Niks, dat waren gewoon een stel boeroepers. Daar ben ik wel klaar mee”, zei hij in het flashinterview na afloop.

Van der Poel vertelde vervolgens dat de toeschouwers in kwestie ‘continu’ dingen naar hem riepen. “Tijdens de opwarming al. Dan kun je beter thuisblijven. Ik heb het wel gehad met dat boegeroep”, aldus MVDP. Wat riepen de toeschouwers dan? “Dat kun je ze beter zelf vragen. Dat ga ik niet herhalen. Het waren geen dingen die in de sport thuishoren, boegeroep hoort voor niemand.” Van der Poel denkt niet dat hij spijt krijgt van zijn reactie. “Na een tijd is het genoeg geweest, ook voor mij.”

Het was de zevende zege op rij voor Van der Poel sinds hij op 16 december terugkeerde in het veld. Wat was de moeilijkste overwinning? “In Gavere, want het parcours was daar heel zwaar. Maar het is nooit gemakkelijk om te winnen. Het is altijd een uur vol gas in een cross.”

“Ik zat in het wiel, maar ik bleef te veel fouten maken, want ik zag de goede lijnen niet. Ik ging naar voren om mijn eigen tempo te rijden”, aldus Van der Poel die van een zware wedstrijd sprak. “Het is een opeenvolging van zware stukken. Vooral dat klauterstuk naar boven doet wel pijn aan de benen.”