Superprestige publiceert kalender voor 2020-21 zaterdag 11 juli 2020 om 09:18

Na de Wereldbeker en de DVV Trofee is nu ook de crosskalender van de Telenet Superprestige bekend. Het regelmatigheidscriterium zag Zonhoven en Diegem verkassen naar de Wereldbeker. Daarvoor komen Zolder (voorheen een wereldbekermanche) en Niel in de plaats.

Begin februari kondigde Golazo Sports trots aan dat de Jaarmarktcross in Niel komend seizoen tot de DVV Verzekeringen Trofee behoort. Dat zorgde echter voor een spagaat, want eind januari presenteerde Flanders Classics de veldrit al in de Superprestige, en een wedstrijd kan geen deel uitmaken van twee regelmatigheidscriteria. Eerder deze week ontbrak de veldrit van Niel al op de nieuwe kalender van de DVV Trofee.

De Superprestige begint net als de vorige vijf seizoenen in Nederland met de veldrit van Gieten. Deze valt op 11 oktober samen met Gent-Wevelgem en ook de Giro d’Italia is op dat moment aan de gang. Ook de volgende ronde, Ruddervoorde op 24 oktober, overlapt met de Giro én met de Vuelta a España. Tot aan het einde van het kalenderjaar volgen Niel, Merksplas, Boom, Gavere en Zolder. De enige cross in 2021 is Middelkerke op 6 februari.

Afgelopen veldritwinter veroverde Laurens Sweeck de eindzege in het regelmatigheidsklassement. Hij had aan de eindstreep drie punten meer dan Eli Iserbyt. Ceylin del Carmen Alvarado was de beste bij de vrouwen.

Kalender Superprestige 2020-21

Gieten (11 oktober) Giro/GW

Ruddervoorde (24 oktober) Giro/Vuelta

Niel (11 november)

Merksplas (21 november)

Boom (5 december)

Gavere (19 december)

Zolder (26 december)

Middelkerke (6 februari 2021)

Lees ook

Ethias Cross kondigt kalender aan voor 2020-21

Programma DVV Trofee bekend, zonder Niel

Wereldbeker Veldrijden niet naar VS en Ierland, Zonhoven neemt plaats Antwerpen in