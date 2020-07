Wereldbeker veldrijden schrapt drie crossen

Onvermijdelijk heeft Covid-19 ook zijn impact op het nieuwe veldritseizoen. Er is niet alleen de dreiging van het virus zelf, een aantal manches van de vernieuwde Wereldbeker viel ook middenin de naar het najaar verschoven klassiekers. Vooral de crossen in Waterloo, Dublin en Antwerpen zijn het kind van de rekening.

Een tripje naar Waterloo (Wisconsin) begin oktober (4/10) voor één wereldbekermanche? Nee, daar stonden de Europese veldrijders dit jaar niet voor te springen. Zeker niet in de wetenschap dat de pandemie in de VS vandaag nog volop woedt. Een kruis door de openingsmanche van de Wereldbeker dus. Het zat er al weken aan te komen en is vandaag ook bevestigd.

Eenzelfde lot is de organisatoren uit het Ierse Dublin beschoren. En dat heeft niet alleen met Covid-19 te maken. Deze tweede WB-manche zou namelijk op 18 oktober worden afgewerkt. Uitgerekend de dag waarop de Ronde van Vlaanderen op de nieuwe wegkalender geprogrammeerd staat. Zware concurrentie in eigen huis dus, want Ronde-eigenaar Flanders Classics is ook overkoepelend organisator van de Wereldbeker veldrijden. Ook hier is een afgelasting alleen maar een logische beslissing.

Elf wedstrijden in vijf landen

Tot slot zochten ook de organisatoren van Zonhoven een nieuwe datum. Ook begrijpelijk, want de de klassieker in de ondertussen befaamde Kuil stond op 25 oktober, uitgerekend de dag van Parijs-Roubaix, op de agenda. Een nieuwe plek op de kalender vinden was niet gemakkelijk, want geen enkele organisator stond te trappelen om zijn datum af te staan. Uiteindelijk neemt Zonhoven de plaats van Antwerpen in. Ook de Scheldecross verdwijnt dus van de oorspronkelijke WB-kalender. Volgend veldritseizoen staan dus nog elf van de veertien oorspronkelijk Wereldbekers op de agenda, in vijf landen.