Ethias Cross kondigt kalender aan voor 2020-21 woensdag 8 juli 2020 om 17:16

Behalve de DVV Trofee maakte ook de Ethias Cross-reeks haar nieuwe kalender bekend vandaag. In vergelijking met vorig seizoen zijn Lokeren en Leuven de nieuwe locaties. Meulebeke, waar het Belgisch kampioenschap wordt gehouden, en Hulst (komend seizoen Wereldbeker) ontbreken.

Lokeren is niet alleen de nieuwkomer in de Ethias Cross, ook bijt de wedstrijd het spits af van de reeks. Oorspronkelijk stond deze cross gepland voor 12 september, maar op de kalender die nu werd gepresenteerd is de datum twee weken later vastgesteld, op 26 september. In totaal bestaat de Ethias Cross-kalender uit acht crossen, die worden uitgezonden op VTM.

Eerder werd al openbaar gemaakt dat Eeklo komend seizoen niet de Belgische seizoensopener is, in tegenstelling tot vorige winter. Op vraag van medeorganisator Golazo verhuist de veldrit naar 13 februari en is daarmee de laatste wedstrijd in de Ethias Cross-reeks.

Kalender Ethias Cross 2020-21

Rapencross, Lokeren (26 september)

Poldercross, Kruibeke (10 oktober)

B-Mine Cross, Beringen (17 oktober)

Stellacross, Leuven (14 november)

CX Essen, Essen (22 december)

Sylvestercross, Bredene (30 december)

Parkcross, Maldegem (3 februari 2021)

Meetjeslandcross, Eeklo (13 februari 2021)