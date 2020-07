Programma DVV Trofee bekend, zonder Niel woensdag 8 juli 2020 om 16:24

Organisator Golazo Sports heeft bekendgemaakt welke acht crossen komende winter onderdeel zijn van de DVV Trofee. In het regelmatigheidscriterium ontbreekt de Jaarmarktcross Niel, die vijf maanden geleden door zowel Golazo Sports als Flanders Classics (Superprestige) werd geclaimd.

Begin februari kondigde Golazo Sports trots aan dat de Jaarmarktcross in Niel komend seizoen tot de DVV Verzekeringen Trofee behoort. Dat zorgde echter voor een spagaat, want eind januari presenteerde Flanders Classics de veldrit al in de Superprestige en een wedstrijd kan geen deel uitmaken van twee regelmatigheidscriteria. Nu Niel ontbreekt op de nieuwe kalender van de DVV Trofee, lijkt de Superprestige de winnaar van het getouwtrek rond de cross.

De DVV Trofee begint net als voorgaande jaren met de Koppenbergcross in Oudenaarde. Daarna volgen tot aan het einde van het kalenderjaar de Urban Cross, de Scheldecross, die na een jaar afwezigheid terugkeert, en de Azencross. In 2021 wordt het tweede deel van de wedstrijden afgewerkt, achtereenvolgens de GP Sven Nys, de Flandriencross, de Krawatencross en de Universities Cross.

Afgelopen winter wonnen Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado het eindklassement van de DVV Trofee. Timo Kielich was bij de beloften de beste.

Kalender DVV Trofee 2020-21

Koppenbergcross, Oudenaarde (31 oktober)

Urban Cross, Kortrijk (28 november)

Scheldecross, Antwerpen (12 december)

Azencross, Loenhout (29 december)

GP Sven Nys, Baal (1 januari 2021)

Flandriencross, Hamme (23 januari 2021)

Krawatencross, Lille (7 februari 2021)

Universities Cross, Brussel (14 februari 2021)