Youri IJnsen • vrijdag 29 september 2023 om 17:00

Strijd om wildcards voor 2024 nadert apotheose: Uno-X strijdt met TotalEnergies

Overzicht Nog zo’n drie weken en dan zit het wielerseizoen 2023 erop. De Gree-Tour of Guangxi (WorldTour) sluit op 17 oktober het jaar af. Voor ProTeams spannende tijden, want zij strijden voor de gegarandeerde wildcards voor de grote rondes en de klassiekers voor 2024. WielerFlits zet alle informatie op een rij.

Hoe zit dat ook alweer met die wildcards?

De UCI WorldTour bestaat uit achttien ploegen. Die achttien teams zijn bepaald na een WorldTour-cyclus van drie jaar (2020-2022) en werken via een promotie- en degradatiesysteem. Op basis daarvan promoveerden vorig jaar Alpecin-Deceuninck en Arkéa Samsic naar het hoogste niveau. Het seizoen 2023 is het eerste jaar van de nieuwe cyclus (2023-2025). Aan het einde van ieder afzonderlijk seizoen zijn er drie gegarandeerde wildcards te verdienen voor de beste ProTeams, waarmee ze het jaar erna startrecht hebben in WorldTour-wedstrijden.

Voor de beste twee teams geldt dat ze met hun wildcard kunnen deelnemen aan alle WorldTour-wedstrijden. Dat is inclusief de drie grote rondes: Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España. Hierbij gaat het om startrecht. Een ploeg kan dus besluiten om af te zien van deelname. Dan mag de organisatie van de desbetreffende wedstrijd de wildcard zelf uitdelen. Het verschil is dat een WorldTeam startplicht heeft en dus móet starten in alle WorldTour-wedstrijden. Doen zij dit niet, dat ontvangt het desbetreffende team een forse boete.

Voor het team dat als derde eindigt in de ranglijst met ProTeams, wacht voor komend seizoen een gegarandeerde wildcard in alle WorldTour-eendagskoersen. Ook hierbij is er sprake van startrecht, maar mag een team afzien van deelname.

Welke ploegen hadden de gegarandeerde wildcards in dit seizoen 2023?

Afgelopen jaar kwam de WorldTour-cyclus van drie jaar ten einde en dat zorgde voor een ietwat vreemde verhouding. De UCI verdeelde de gegarandeerde wildcards op basis van de eindstand van die cyclus. Degradant Lotto Dstny stond in de opgeschoonde lijst daardoor als hoogste ProTeam, waardoor het startrecht kreeg in alle WorldTour-wedstrijden. Het tweede team was TotalEnergies. Die teams maakten niet in alle wedstrijden gebruik van hun startrecht, zo bleek. Zo bedankten beide teams voor de Giro d’Italia, bijvoorbeeld.

Afgelopen seizoen had het gedegradeerde Israel-Premier Tech de wildcard voor alle klassiekers. Zij stonden op de opgeschoonde lijst namelijk als derde. De UCI besloot echter om onduidelijke redenen deze wildcard te vergroten, waardoor de Israëlische ploeg van de vermogende Sylvan Adams óók startrecht kreeg in alle WorldTour-rittenkoersen, behoudens de grote rondes. Uiteindelijk kreeg Israel-Premier Tech van de desbetreffende organisaties óók een wildcard voor de Giro d’Italia en de Tour de France.

Wat is de huidige stand voor de gegarandeerde wildcards in 2024?

De strijd om de eerste twee plekken in de ploegstand van 2023 en dus de gegarandeerde wildcards voor alle WorldTour-wedstrijden in 2024, is al geruime tijd beslist. Lotto Dstny leidt de dans, met een ruime voorsprong op nummer twee Israel-Premier Tech. Die ploeg heeft dan ook weer een geruststellende marge ten opzichte van de nummer drie.

Dat is op dit moment Uno-X. De Noorse ploeg staat virtueel dus op de gegarandeerde wildcard-plek die recht geeft op starts in de WorldTour-eendagskoersen. Die strijd is echter allerminst beslist, want TotalEnergies is de laatste weken aan een opmars bezig. Het Franse ProTeam is Uno-X tot op 285 UCI-punten genaderd. Om aan te geven hoe klein dat gat is: een zege in een 1.Pro-wedstrijd zoals bijvoorbeeld in de Giro dell’Emilia van dit weekend levert al 200 UCI-punten op.

Bovenstaand is de stand van de huidige UCI Ranking. Uitgelicht zijn de ProTeams die strijden om de wildcards. In de grafiek is ook te zien dat Arkéa Samsic en Astana Qazaqstan op dit moment zouden degraderen uit de WorldTour en dat Lotto Dstny en Israel Premier-Tech zouden terugkeren op WorldTour-niveau. Aan het einde van de cyclus (in 2025) telt de UCI de jaarranglijsten van 2023, 2024 en 2025 bij elkaar op. Op basis daarvan krijgen de beste achttien teams een WorldTour-licentie voor de nieuwe cyclus, die loopt van 2026 tot en met 2028.

Wat zijn de resterende wedstrijdprogramma’s van de kanshebbers?

Wedstrijdprogramma Uno-X

03/10: Binche-Chimay-Binche (1.1)

03/10: Sparkassen Münsterland Giro (1.Pro)

04/10: BetCity Elfstedenrace (1.1)

05/10: Parijs-Bourges (1.1)

08/10: Parijs-Tours (1.Pro)

11/10: Giro del Veneto (1.Pro)

15/10: Veneto Classic (1.Pro)

15/10: Chrono Nations (1.1)

* De opleidingsploeg van Uno-X rijdt de Lotto Famenne Ardenne Classic (1.1) op 1 oktober. Daar zullen ook enkele leden van het profteam aan de start staan, die daar eventueel punten kunnen rapen.

Wedstrijdprogramma TotalEnergies

01/10: Tour de Vendée (1.1)

01/10: Lotto Famenne Ardenne Classic (1.1)

02/10: Coppa Bernocchi (1.Pro)

03/10: Tre Valli Varesino (1.Pro)

05/10: Parijs-Bourges (1.1)

07/10: Ronde van Lombardije (1.UWT)

08/10: Parijs-Tours (1.Pro)

Welke invloed heeft het verdwijnen van een WorldTour-licentie?

De mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal-Quick-Step heeft óók invloed op deze strijd. Als beide teams samengaan, verdwijnt er één WorldTour-licentie. De reglementen van de UCI (paragraaf 2.15.044) schrijven voor dat een licentie niet in de eerste twee jaar van een WorldTour-cyclus mag overgaan naar een derde partij. Dat zou betekenen dat een eventueel vrij te komen licentie pas op 1 januari 2025 een nieuwe eigenaar kan krijgen. De nieuwe WorldTour-licenties zijn immers geldig vanaf 1 januari van dit jaar.

Als gevolg kan het dus zo zijn dat de WorldTour volgend jaar niet uit achttien WorldTeams bestaat, maar uit zeventien. In dat geval is er een andere UCI-regel van kracht, namelijk paragraaf 2.1.007. Deze regel schrijft voor dat er in het geval van zeventien WorldTeams, een derde gegarandeerde wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden naar een ProTeam gaat. Dit betreft dan de top-3 van de ProTeam-ranking aan het einde van het seizoen. De gegarandeerde wildcard voor alleen de klassiekers, schuift dan door naar het vierde ProTeam op deze ranking.

Mocht er dus een WorldTour-licentie verdwijnen door de fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal-Quick-Step en de UCI handelt conform haar eigen regels én kán die licentie niet toebedelen aan een andere ploeg, dan bestaat de WorldTour volgend jaar uit zeventien ploegen. In dat geval krijgt de huidige nummer drie Uno-X net als Lotto Dstny en Israel-Premier Tech óók een gegarandeerde wildcard voor de Giro, Tour en Vuelta. TotalEnergies hoeft zich op zijn beurt dan niet meer druk te maken over de klassiekers.